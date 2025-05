MONTESILVANO: IL MOVIMENTO DI PETTINARI DENUNCIA, “PARCO ADRIATICO IN STATO DI FATISCENZA”

MONTESILVANO – Domenico Pettinari, Michele Cavaliere e Ilenia Di Martino – rispettivamente Presidente e coordinatori di area di Montesilvano (Pescara) del Movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo” – si sono recati presso il parco pubblico “Adriatico” dove hanno riscontrato quanto segue producendo una corposa documentazione fotografica.

“Il parco pubblico “Adriatico” di Montesilvano, situato a pochi passi dai Grandi Alberghi, versa in uno stato di grave fatiscenza. Abbiamo effettuato – dichiarano Pettinari, Cavaliere e Di Martino, un sopralluogo alcuni giorni fa e abbiamo trovato una situazione davvero imbarazzante . I giochi per i bambini si trovano in condizioni pessime che li rendono molto pericolosi . Lo scivolo è completamente staccato con ferro e legno sporgenti, le panchine sono rotte con pezzi di legno mancanti, risulta assente la pavimentazione anti trauma per proteggere i bambini da eventuali infortuni in caso di caduta . Questa situazione rende davvero a rischio la fruizione del parco stesso, vogliamo ricordare, a tal proposito, che in un parco pubblico di Pescara, un anno fa, una bambina si è fatta male finendo in ospedale con gravi conseguenze”.

“Per tali motivi e a tutela della nostra collettività chiediamo al Sindaco di avviare immediatamente lavori di messa in sicurezza del parco “Adriatico”, in caso contrario saremo costretti a fare una petizione popolare essendoci tanti cittadini residenti che sollecitano gli interventi richiesti” .