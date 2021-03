MONTESILVANO – Cinque clienti seduti al tavolo del ristorante e porta chiusa a chiave per non far entrare gli agenti.

E’ accaduto, come riporta il quotidiano Il Centro in un locale nel centro di Montesilvano.

Gli agenti sono intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini, ma il ristoratore si è rifiutato di aprire la porta.

E’ stata dunque elevata una sanzione di 400 euro, e ora il titolare rischia anche una denuncia penale.