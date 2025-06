MONTESILVANO: INAUGURATA LA EX STAZIONE FERROVIARIA, SARA’ FULCRO DELLE ATTIVITA’ PARROCCHIALI

MONTESILVANO – Questa mattina è stata inaugurata ufficialmente la storica ex stazione ferroviaria FEA (Ferrovie Elettriche Abruzzesi) di Montesilvano. La stazione, progettata dall’architetto Vincenzo Di Tommaso e inaugurata nel 1929, fu dismessa negli anni ’60. In seguito, negli anni ’70, fu sede della Polizia Municipale e negli anni ’80 sede dell’ASL. Grazie ai finanziamenti ottenuti nell’ambito dell’iniziativa “Rigenerazione Urbana”, l’ufficio tecnico comunale ha potuto rivitalizzare la struttura, a lungo abbandonata e degradata.

Come annunciato in precedenza, l’edificio ristrutturato fungerà ora da fulcro per le attività della parrocchia di Sant’Antonio di Padova. Fornirà uno spazio tanto necessario per i gruppi di Azione Cattolica e gli scout, promuovendo un luogo di incontro e aggregazione e ospitando laboratori e attività sociali, culturali e formative. La cerimonia del taglio del nastro è stata un’occasione festosa, alla quale hanno partecipato il sindaco Ottavio De Martinis e il parroco Don Pierluigi Pistone, circondati dai giovani della parrocchia e dalle loro famiglie. Il sindaco De Martinis ha espresso la sua gioia, affermando che l’ex edificio FEA “rappresenta non solo la storia di Montesilvano, ma è un segno per il futuro”. Ha sottolineato il suo impegno nel mantenere la promessa fatta a Don Pierluigi Pistone di offrire uno spazio ai giovani della parrocchia e alle loro attività.

Il sindaco ha espresso la sua gratitudine a tutto l’ufficio tecnico comunale, inclusi Marco Amadio (RUP), l’architetto Marco Volpe, ACAF e l’impresa Sfamurri Claudio di Montesilvano per il loro lavoro di ristrutturazione. Ha inoltre ringraziato tutta l’amministrazione comunale per la dedizione al progetto. Don Pierluigi Pistone ha ricambiato il ringraziamento, esprimendo la gioia della parrocchia nel ricevere questo “dono”. Ha ribadito il loro impegno nel preservare e valorizzare la struttura come “spazio di crescita e luogo di comunione per i nostri giovani, futuro della nostra comunità”.

All’interno delle sale splendidamente arredate e decorate, allestite dai ragazzi della parrocchia, era esposto anche un piccolo diorama in scala 1:87 dell’ex stazione delle Ferrovie Elettriche Abruzzesi di Montesilvano Spiaggia, realizzato dall’Ing. Antonello Lato (direttore del Museo Ferroviario di Montesilvano) e donato dall’ACAF Museo del Treno.