MONTESILVANO, INCENDIO IN DEPOSITO: AUTO DISTRUTTE DALLE FIAMME

MONTESILVANO -Incendio in un deposito di auto questa mattina in via Verrotti a Montesilvano.

Il rogo, probabilmente di origine dolosa, è divampato intorno alle 6 di questa mattina travolgendo 4 auto andate completamente distrutte, altre tre e un furgone hanno subito importanti danni.

Sul posto, oltre ai carabinieri, una squadra del Vigili del Fuoco di Pescara e una del distaccamento volontari di Montesilvano.Le squadre prontamente giunte sul posto hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area.

Le cause sono in corso di accertamento ma l’ipotesi più accreditata è quella del dolo.