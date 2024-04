MONTESILVANO: INCENDIO IN OFFICINA BICICLETTE, IN CORSO ACCERTAMENTI

MONTESILVANO – Alle ore 12.30 circa di oggi una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Pescara è intervenuta in Via Verrotti, a Montesilvano, per un incendio di un locale destinato ad attività di vendita e riparazione di biciclette.

Le fiamme, le cui origini sono ancora in corso di accertamento, hanno interessato parte dei materiali ed attrezzature presenti nell’officina, nonché danneggiato parzialmente alcuni elementi strutturali.

Al termine delle operazioni di estinzione i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del locale. Sul posto anche i carabinieri.