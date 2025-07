MONTESILVANO: INCENDIO IN UN APPARTAMENTO, EVACUATO PALAZZO VIA LAGO DI BOMBA

MONTESILVANO – Oggi, intorno a mezzogiorno, squadre di Vigili del Fuoco del Comando di Pescara sono intervenute a Montesilvano, in via lago di Bomba 1, per un incendio in un’abitazione.

Fiamme e fumi caldi hanno interessato quasi completamente l’appartamento, al decimo piano dell’edificio, con conseguente danneggiamento di suppellettili e localizzati danni ad elementi strutturali.

A tutela degli abitanti l’edificio – si legge in una nota dei vigili del fuoco – si è disposta l’evacuazione dell’intero fabbricato fino alla conclusione delle complesse operazioni di estinzione.

In esito alla verifica eseguita dal funzionario di Guardia del Comando, al termine delle operazioni di spegnimento, si è reso necessario interdire l’uso dell’appartamento in cui si è scaturito l’incendio e a quello immediatamente sovrastante.

Per l’individuazione delle cause, a cui non è stato possibile risalire nell’immediatezza dell’intervento, verrà effettuato un successivo sopralluogo da parte di personale dei Vigili del Fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Montesilvano e personale sanitario del 118. Non risultano persone coinvolte nell’incendio.