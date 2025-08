MONTESILVANO: INSEGNA SI STACCA E COLPISCE PASSANTI, FERITE DUE RAGAZZINE

MONTESILVANO – Due ragazzine di 13 e 15 anni sono rimaste ferite dopo essere state colpite dal pannello di un’insegna, che si è staccato dal suo supporto.

L’incidente è avvenuto in tarda mattinata nel parcheggio del centro commerciale ‘Orione’ a Montesilvano (Pescara).

Le due ragazze stavano passando vicino alla parete della struttura, quando la porzione di un pannello posizionato nella parte superiore dell’edificio, forse complice il maltempo e il vento delle ultime ore, è precipitata a terra, lambendole.

Lanciato l’allarme, è subito intervenuto il 118.

Trasportate in ospedale, le giovani, stando alle prime informazioni fornite dall’Ansa, hanno riportato solo escoriazioni e lievi lesioni e sono al momento in Pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso. Sul posto anche i Vigili del Fuoco, che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area. Intervenuti per gli accertamenti gli agenti della Polizia locale di Montesilvano.