MONTESILVANO: INVESTITA SULLE STRISCE PEDONALI, 58ENNE IN OSPEDALE

PESCARA – Una 58enne residente a San Giovanni Teatino (Chieti) è stata ricoverata all’ospedale di Pescara dopo essere stata investita da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali a Montesilvano.

L’incidente è avvenuto ieri sera, attorno alle 23.30, in via Vestina, davanti alla pizzeria in cui la donna lavora. La donna aveva appena smontato dal lavoro, quando, mentre attraversava, è stata travolta da una macchina guidata da un 72enne di Pescara che viaggiava in direzione mare-monti.

Soccorsa dal 118, è stata trasportata e ricoverata in ospedale. La prognosi è di 60 giorni. La Polizia locale di Montesilvano si è occupata dei rilievi.