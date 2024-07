MONTESILVANO: LEGA RICHIAMA SINDACO E COALIZIONE, “UNITA’ A RISCHIO, VETO CANDIDATO GRANDE PESCARA”

MONTESILVANO – “Ci attendiamo una presa di posizione chiara e decisa da parte dell’intera coalizione di centrodestra per il vergognoso trattamento che la Lega sta subendo dal sindaco di Montesilvano. La solidità e l’unione della coalizione non possono essere annientate dalla arroganza politica di un singolo. Tutti i partiti del centrodestra devono difendere con ogni iniziativa democratica la tenuta, i valori, la forza e l’unione della nostra coalizione. Non si può rinunciare ad essere squadra per tutelare interessi politici minori, derivanti da esigenze di quartiere”.

Non usa mezi termini il portavoce della Lega in Abruzzo, Francesco De Santis, assessore comunale all’Aquila, che in una nota interviene duramente contro il riconfermato sindaco di Montesilvano, che definisce “irriconoscente”, Ottavio De Martinis, che è anche presidente della Provincia di Pescara e, dopo l’esclusione del carroccio dalla Giunta comunale, “richiama” alla correttezza il resto della coalizione chiedendo la convocazione di un tavolo.

De Martinis, eletto proprio con la Lega nel precedente mandato, a ridosso delle comunali di giugno ha lasciato il partito aprendo così a una crisi all’interno del centrodestra che per settimane si è trovato nel caos alla ricerca di un candidato condiviso dopo la rottura tra il primo cittadino e il carroccio, arrivata dopo che De Martinis avrebbe fatto votare altri candidati, rispetto a quelli leghisti, alle regionali del 10 marzo che hanno visto la storica riconferma del centrodestra guidato dal presidente Marco Marsilio, di FdI.

La Lega così aveva proposto come candidato l’ex assessore Anthony Aliano, per poi convergere sulla riconferma di De Martinis come richiesto dagli altri partiti.

Superati almeno apparentemente i dissidi, dopo settimane di scontri, la situazione è degenerata ulteriormente con l’esclusione di rappresentanti del carroccio nella Giunta comunale, ufficializzata qualche giorno fa.

Sul tavolo anche la questione della Grande Pescara e, con tono provocatorio, De Santis osserva: “Stupisce come il sindaco De Martinis abbia rinunciato con ben tre anni d’anticipo a mettere a disposizione la sua candidatura come sindaco della Grande Pescara. Ne prendiamo atto, visto il suo atteggiamento di ostilità totale nei nostri confronti. È evidente che questo abbia portato la Lega ad assumere una posizione di veto totale riguardo ogni futura rappresentanza di coalizione di De Martinis”.

“Sorprende, ma non troppo, come l’irriconoscenza nei confronti del partito, che lo ha fatto eleggere sindaco prima e presidente della provincia poi, sia frutto di un’antipatia personale e non frutto di una posizione politica. Montesilvano non è uno Stato a sé e questo vale per il sindaco De Martinis, ma anche per i partiti della coalizione. Un precedente pericoloso che rischia di minare buoni rapporti ormai consolidati, che hanno permesso al centrodestra di vincere quasi tutte le elezioni in questi anni. Chiediamo dunque la convocazione del tavolo politico regionale per affrontare la questione Montesilvano”, conclude De Santis.