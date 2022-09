MONTESILVANO: LOWENGRUBE CERCA PERSONALE PER LA NUOVA BIERSTUBE

MONTESILVANO – Aprirà in autunno a Montesilvano Marina il primo ristorante in Abruzzo con l’insegna Löwengrube, format in franchising che promuove il modello di ristorante-birreria in stile autentico bavarese, creato nel 2005 dagli imprenditori italiani Pietro Nicastro e Monica Fantoni, oggi presente con quasi 30 locali in tutta Italia ed uno anche all’estero.

Il nuovo punto vendita occuperà 40 persone tra operatori e responsabili di sala e cucina e sono ancora aperte le selezioni per coprire alcune di queste posizioni. Le nuove risorse si aggiungeranno alle circa 400 già impiegate in Italia e all’estero dalla rete dei ristoranti.

La formazione è un aspetto fondamentale del brand, finalizzata a garantire in qualsiasi punto vendita lo stesso standard di qualità del servizio: entrare in un locale Löwengrube significa infatti essere catapultati nelle atmosfere delle bierstube bavaresi e il contributo del personale è fondamentale per preservare l’autenticità dell’esperienza, che è replicata in ogni ristorante grazie a un minuzioso protocollo ingegnerizzato. Il personale selezionato parteciperà ad un periodo di formazione attraverso la neonata Academy virtuale, una piattaforma di formazione a distanza (FAD) appositamente creata per fare e-learning agli operatori di tutta la rete.

I contratti di lavoro applicati saranno full e part-time, a tempo determinato e a chiamata, adattabili alle diverse esigenze dei candidati. Gli interessati potranno inviare la propria candidatura all’indirizzo e-mail: [email protected]

La bierstube – si chiamano così i ristoranti tipici della Baviera la cui offerta ruota attorno alla birra – avrà sede in Corso Umberto I n° 299 a pochi passi dal mare e, con 750 metri quadri su tre piani, potrà ospitare fino a 330 persone tra le sale interne (area Oktoberfest conviviale per i gruppi, spazio family con adiacente area bimbi ispirata al metodo montessoriano e la zona più riservata adatta a coppie e piccoli gruppi di amici) e il biergarten esterno, il tipico “giardino della birra”, che permetterà nelle belle giornate di sorseggiare all’aperto le birre autentiche dell’Oktoberfest, spillate rigorosamente alla tedesca, in accompagnamento ai piatti della tradizione bavarese e altoatesina.