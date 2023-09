MONTESILVANO: LUTTO NEL PD PER LA MORTE DI D’ANNUNZIO, IL CORDOGLIO DI FINA, “GRANDE TRISTEZZA””

MONTESILVANO – “Nino D’Annunzio è stato un punto di riferimento per tante e tanti nella comunità democratica di Montesilvano, di tutta la provincia di Pescara e d’Abruzzo. Dopo un lungo percorso socialista, confluito nei DS e poi nel PD, si è impegnato tantissimo nell’amministrazione della cosa pubblica, a Montesilvano e in Provincia. La sua passione per la scrittura e la poesia sono state occasione di confronto tra noi di cui sono stato onorato. La sua scomparsa prematura mi lascia profonda tristezza. Abbraccio forte la sua famiglia, gli amici e i compagni che gli sono stati sempre al fianco”: lo dichiara Michele Fina, senatore del Partito Democratico.