MONTESILVANO: LUTTO PER LA SCOMPARSA DI ROBERTO D’ATRI, TECNICO RAI MORTO A CAUSA DEL COVID

MONTESILVANO – Lutto nel mondo dell’informazione per la scomparsa di Roberto D’Atri, tecnico della Rai, di Montesilvano, che si è spento a soli 56 anni a causa del Covid.

Tra i primi a darne notizia il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, in un commosso messaggio di cordoglio su Facebook: “Il maledetto virus ha purtroppo portato via alla sua amata famiglia, ai tanti amici e all’intera comunità montesilvanese il caro Roberto D’Atri”.

“Stimato tecnico Rai e persona assai solare, propositiva e generosa lascia un grande vuoto in città, specie nel quartiere di Villa Verrocchio dove è stato promotore di tante iniziative. Lo conoscevo da tanto e insieme a lui avevo ragionato, proprio di recente, alcuni eventi da organizzare la prossima estate – ricorda De Martinis – Purtroppo la quarantena che sto affrontando non mi consente di farlo personalmente ma in questo triste giorno di lutto mi stringo forte alle sue tre donne, al fratello Pasquale e a tutti i suoi cari e a nome mio e di tutta la comunità montesilvanese porgo le più sentite e sincere condoglianze”.

Tanti i ricordi e i messaggi di cordoglio sui social in queste ore.

Anche il sindaco di Francavilla al Mare, Antonio Luciani, lo ricorda con affetto pubblicando una foto con il presentatore Rai Amadeus: “Caro Roberto D’atri, questa foto è di un’altra epoca. È forse l’ultima di un’epoca che non c’è più. Era il Sanremo 2020, solo un anno fa. Tu facevi magistralmente il tuo lavoro nella tv di Stato, come sempre. Poi è cambiato il mondo. Oggi, nella guerra che combattiamo, tu non ci sei più, e la nostra comunità perde un pezzo importante. Il dolore per Roberto è il dolore per tutte le nostre vittime. È il motivo per cui dobbiamo combattere ancora, per i loro cari, che sono anche i nostri. Ciao Roberto, sono certo che avresti voluto continuare a raccontarla, questa guerra, con la tua attenta e sapiente telecamera e con dietro i tuoi occhi sorridenti”.

Download in PDF©