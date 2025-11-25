MONTESILVANO: MADRE SEGNALA CHE IL FIGLIO HA VIOLATO I DOMICILIARI E I CARABINIERI LO ARRESTANO

MONTESILVANO – Proseguono costanti ed intensificate le operazioni dei militari dell’Arma dei Carabinieri volte al contrasto ed alla repressione delle attività illecite nel pescarese.

Durante la settimana infatti, sono in corso da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Montesilvano (Pescara), delle mirate attività di polizia giudiziaria volte alla repressione delle attività contra legem con un particolare riguardo al contrasto ai furti e spaccio di sostanze stupefacenti.

Tali servizi effettuati dai militari del N.O.R. della Compagnia di Montesilvano, hanno consentito di arrestare in flagranza un uomo, classe 1989, che dovrà rispondere del reato di evasione.

Nello specifico, nel tardo pomeriggio di domenica, la madre del soggetto, che attualmente su disposizione del Tribunale di Pescara è gravato da una misura cautelare degli arresti domiciliari, ha segnalato che lo stesso si trovava a Pescara, alla guida della propria autovettura, dirigendosi verso il quartiere “Rancitelli”. Un gesto per evitare che l’uomo commettesse altru errori.

Immediatamente una pattuglia del N.O.R. si è portata nella zona segnalata allo scopo di rintracciare l’autovettura. Una volta raggiunto il luogo i militari hanno visto il mezzo in questione procedendo ad intimargli l’alt per poi svolgere un controllo approfondito di polizia.

L’uomo, noto alle forze dell’0rdine, è stato bloccato e sottoposto a perquisizione personale e veicolare con esito negativo. Ora è in carcere in attesa delle decisioni del giudice.