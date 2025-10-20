MONTESILVANO: MINACCE IN SALA SLOT CON UNA PISTOLA, ARRESTATO 44ENNE

Nella nottata di sabato i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesilvano, hanno tratto in arresto nella flagranza di reato un uomo 44enne, residente nella città adriatica, gravato da precedenti di polizia, per i reati di detenzione e porto illegale in luogo pubblico e minaccia aggravata.

Nello specifico durante quella nottata, era arrivata una segnalazione al 112, circa la presenza di una persona armata all’interno di una sala slot sita in Spoltore che stava minacciando i dipendenti e gli avventori presenti. La segnalazione è stata inoltrata alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Pescara che a sua volta ha inviato due pattuglie, che una volta arrivati sul posto, hanno acquisito le prime informazioni e la descrizione del soggetto da parte dei dipendenti, che poi è stato bloccato a bordo della propria autovettura, parcheggiata nelle vicinanze dell’esercizio, mentre tentava di allontanarsi.

A seguito di una perquisizione perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di due cartucce cal. 9 per pistola e un involucro in cellophane termosaldato contenente 1 grammo circa di cocaina.

I successivi accertamenti svolti dai militari hanno permettevano di ricostruire l’evoluzione dei fatti: l’uomo, mentre si trovava all’interno del locale, aveva minacciato con una pistola l’addetto alla sicurezza che, a seguito di una breve colluttazione, è riuscito prontamente a disarmarlo dell’arma (risultata essere una pistola modello Glock cal. 9×19 con matricola abrasa) e trattenuta all’interno della cassaforte del locale e poi consegnata ai Carabinieri al loro arrivo.

L’uomo è stato dichiarato in stato di arresto presso la Casa Circondariale di Pescara in attesa dell’udienza di convalida.