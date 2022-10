MONTESILVANO MOTOR SHOW: SABATO 22 OTTOBRE SI ALZA SIPARIO SECONDA EDIZIONE

MONTESILVANO – Si alza il sipario sulla seconda edizione del Montesilvano Motor Show.

L’appuntamento è per sabato 22 ottobre, dalle ore 9.30, al Pala Dean Martin.

“Da sabato il Pala Dean Martin diventerà il posto giusto dove vivere la passione motoristica a trecentosessanta gradi – afferma l’assessore alle Manifestazioni e Turismo Deborah Comardi – Una due giorni per gli amanti delle due e quattro ruote, che siamo certi, anche in questa seconda edizione, richiamerà tantissime persone dall’intera regione per la particolarità delle auto esposte. La nostra città nei weekend è protagonista, grazie al nostro Palacongressi, di eventi internazionali che portano lustro a tutto il territorio e che attirano turisti da ogni parte”.

“Rispetto allo scorso anno abbiamo apportato dei cambiamenti – spiega l’organizzatore Fiorenzo Perrotti – sia per quanto riguarda l’area espositiva sia per gli espositori. Abbiamo incrementato la parte espositiva con pezzi rari e varie sorprese per i visitatori auto d’epoca, come la Balilla e abiti degli anni Venti e Trenta come quelli del film C’era una volta in America, una Tesla con a bordo le nuove tecnologie radar per simulare incidenti e tanti altri modelli. Anche in questa edizione ci sarà il simulatore della Formula 1 e della Ducati”.

“Le new entry sono le Honda moto, Honda Auto, Vespa Piaggio, Fantic, Caballero e Mahindra. Avremo la presenza anche di tantissimi artigiani che faranno delle dimostrazioni sul loro lavoro. Abbiamo aggiunto nel corridoio le Abarth e le auto storiche della Fiat, dalla nascita della piccola 500 a quella dei giorni nostri attraverso 12 modelli rari. Ci sarà una buona rappresentazione di auto d’epoca e moto vintage, Club, Associazioni, Scuole e tanto tanto altro. Altra novità due aree esterne, una per i raduni dei fuoristrada e tuning e nell’altra daremo la possibilità ai motociclisti di entrare direttamente nella fiera. Ultima novità sicuramente gradita è quella dell’area food all’interno del padiglione con un’azienda teramana, che posizionerà una vera e propria nave dei “Pirati del gusto”. Nel lato sud del Palacongressi è previsto il bar istituzionale con possibilità di cibi sempre caldi”.

Per accedere è previsto un biglietto, di euro 5 intero e di euro 3 ridotto, che si potrà acquistare attraverso la biglietteria sul posto o tramite i circuiti di CiaoTickets.