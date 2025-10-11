MONTESILVANO: NON SI FERMA ALL’ALT E FUGGE CON L’AUTO, RINTRACCIATO E DENUNCIATO DAI CARABINIERI

11 Ottobre 2025 13:32

Pescara - Cronaca

MONTESILVANO -I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato in stato di libertà  un 23enne residente a Montesilvano (Pescara), noto alle forze di polizia, resosi responsabile di resistenza a Pubblico Ufficiale.

L’uomo, alle 5,30 di mattina, alla guida di una smart, non ha rispettato  l’alt imposto dai militari dandosi alla fuga. Dopo un inseguimento per le vie cittadine è stato raggiunto e fermato in Via Tasso.





La successiva perquisizione personale e veicolare, hanno permesso di rinvenire gr.0,78 di sostanza stupefacente del tipo cocaina e pertanto è stato segnalato alla locale Autorità Amministrativa. Successivamente sottoposto ad accertamento alcolemico  è stato  riscontrato un tasso superiore a quello consentito. L’autovettura sprovvista di copertura assicurativa, è stata  sottoposta a sequestro amministrativo ed affidata a una ditta autorizzata.

Per quanto sopra il 23enne è stato denunciato in stato di libertà  e dovrà ora rispondere del reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

