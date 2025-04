MONTESILVANO: NUOVO INCIDENTE SULLA STRADA PARCO, BUS ELETTRICO CONTRO AUTO

MONTESILVANO – Nuovo incidente sulla Strada parco, dopo l’attivazione, ieri, del servizio di trasporto pubblico con bus elettrici.

Il fatto è avvenuto a Montesilvano, all’incrocio tra il tracciato e via Torrente Piomba, dove si sono scontrati un autobus e un’automobile. Secondo la ricostruzione della Polizia locale di Montesilvano, il veicolo stava transitando su via Torrente Piomba e sarebbe passato con il rosso all’altezza dell’intersezione con la Strada parco.

Non si registrano feriti.

Sui social, intanto, continuano a circolare video e immagini che dimostrano il malfunzionamento dei semafori presenti lungo il tracciato riservato ai bus.

Ieri, nel giorno del debutto della Linea “V1 – La Verde” della Tua, l’azienda unica di trasporto abruzzese, altri due incidenti: sempre a Montesilvano, all’altezza di un semaforo, il bus elettrico ha dovuto frenare all’improvviso per evitare un’automobile e un passeggero è caduto, battendo la testa, mentre a Pescara, nella zona di Villa Sabucchi, un cagnolino che era uscito dal recinto di un’abitazione è stato investito e ucciso dall’autobus.

Sull’episodio odierno interviene anche la Tua, sottolineando che “dalla prima ricostruzione dei fatti, supportata dai dati registrati dai dispositivi di bordo dell’autobus, emerge che il mezzo della Tua stesse procedendo regolarmente con semaforo verde e a una velocità inferiore ai 30 km/h. La dinamica – viene spiegato in una nota – sembrerebbe attribuire la causa dell’incidente alla condotta dell’automobilista che avrebbe attraversato l’incrocio con il semaforo rosso”.

“La direzione di TUA SpA si rammarica per quanto accaduto, sebbene non vi siano state conseguenze per le persone, ed esprime il proprio auspicio che episodi del genere possano essere evitati in futuro. Alla luce di quanto accaduto, la Tua Spa rinnova l’invito a tutti i cittadini nel prestare la massima attenzione e nel rispettare rigorosamente la segnaletica stradale, in particolare in presenza di impianti semaforici. Infatti, solo attraverso comportamenti responsabili – conclude il comunicato della società – è possibile garantire la sicurezza di automobilisti, pedoni e passeggeri trasportati”.