MONTESILVANO, PAURA FUORI SCUOLA: DENUNCIATI 18ENNI PER PROCURATO ALLARME E PORTO ABUSIVO D’ARMI

MONTESILVANO – Paura a Montesilvano per tre uomini con il viso coperto da maschere, che imbracciavano fucili e katane davanti ad un istituto scolastico del comune in provincia di Pescara.

La segnalazione è arrivata dopo le 14 alla Questura da più persone allarmate vicino la scuola. Sono quindi scattate tutte le misure di sicurezza, particolarmente rafforzate in questo periodo, e sul posto sono state inviati più equipaggi coordinati.

Ma i responsabili si sono rivelati tre diciottenni che impugnavano armi innocue, fucili del tipo softair. Il gesto sarebbe riconducibile ai festeggiamenti di Halloween ma per il gruppetto di giovani, residenti a Montesilvano, è partita la denuncia da Squadra volante e militari del Nucleo radiomobile dei Carabinieri di Pescara, per i reati di procurato allarme e porto abusivo di armi (le katane) nonché sanzionati amministrativamente per avere portato in un luogo pubblico, senza giustificato motivo, le armi del tipo softair.