MONTESILVANO: PETTINARI, “VA DEMOLITO L’ECOMOSTRO DI VIA LAZIO”

MONTESILVANO- Questa mattina – Domenico Pettinari, Massimiliano Di Pillo, Michele Cavaliere, Ilenia Di Martino e Donato Spagnoli – rispettivamente Presidente del Movimento Politico “Pettinari per l’Abruzzo”, consigliere comunale e coordinatori di area di Montesilvano (Pescara) del movimento, sono tornati in Via Lazio 61 per denunciare lo stato di abbandono dell’edificio.

“Gran parte dello stabile sito in Via Lazio 61 a Montesilvano – dichiara Pettinari – “è di proprietà del Comune di Pescara e, dopo innumerevoli battaglie condotte dal nostro gruppo, si trova purtroppo ancora in uno stato di grave fatiscenza. L’edificio, qualche anno fa, a seguito delle nostre denunce è stato sgomberato e le porte di accesso al piano terra murate. Da quel giorno, però, rimane in competo stato di abbandono, con finestre aperte dove ogni giorno entrano ed escono volatili che lasciano dentro ai locali escrementi di ogni genere facendolo diventare una vera bomba ecologica. Nei piani superiori sono visibili infissi precari che potrebbero anche diventare pericolosi con vento e pioggia”.

“All’esterno – continua Pettinari – il cortile si presenta in uno stato di grave fatiscenza, con erba alta e incolta dove proliferano animali (ratti e serpenti) soprattutto nei periodi estivi. Al piano terra vi sono stanzoni pieni di materiale di risulta e pattume vario che rendono il quadro ancora più allarmante sotto l’aspetto igienico sanitario. Frequentemente si notano incivili abbandonare e accatastare rifiuti accanto alle pareti del palazzo che peggiorano il contesto generale già compromesso. Alla luce di tutto ciò non v’è chi non veda che siamo di fronte ad una situazione di insalubrità dei luoghi che incide sulla vita dei tanti confinanti costretti a subire cattivi odori, rischio che cada qualcosa dai piani superiori, animali che entrano nei cortili dei vicini e stato di insicurezza”.

“Il Comune di Pescara, proprietario di gran parte dell’immobile, avrebbe messo in vendita lo stabile ma ad oggi, da quel che sappiamo, non si è concretizzata nessuna cessione. Per questi motivi e non potendo più attendere ulteriormente, a tutela dell’igiene pubblica e della incolumità dei cittadini, riteniamo che le amministrazioni comunali e quindi il Sindaco di Montesilvano, sentito il Sindaco di Pescara, debba emanare un ordine di abbattimento della struttura nelle more dell’eventuale vendita e riqualificazione dell’area. Dopo l’abbattimento le amministrazioni comunali, assieme a Regione Abruzzo, potrebbero optare per la realizzazione, in questa area, di uno studentato da collegare alla Stella Maris che è già oggetto di un cofinanziamento della Regione per il recupero funzionale e strutturale al fine di realizzare un incubatore di eventi culturali e di bellezza. Prima che sia troppo tardi va fatta una perizia statica dell’edificio che potrebbe avvalorare la tesi della demolizione immediata e prevenire eventuali rischi. Riteniamo che vadano installate da parte del Comune di Montesilvano delle telecamere per prevenire e contrastare l’abbandono illegale di rifiuti”.

“Facciamo nostro” – conclude Pettinari – “anche l’appello dei residenti di Villa Verrocchio che vivono a ridosso di Villa Delfico, l’edificio storico che sorge sulla nazionale di Montesilvano e che affaccia anche su Via Marinelli e sulla strada parco, abbandonato da decenni e in attesa di riqualificazione. Ci sarebbe un finanziamento per la riqualificazione dell’area di 2,8 milioni di euro ma, ad oggi, ancora nulla si muove . Qui i residenti sono costretti a vivere nel degrado, tra topi, serpenti e zanzare soprattutto nel periodo estivo . Chiediamo, quindi, all’amministrazione comunale di Montesilvano di sollecitare l’intervento di riqualificazione e, nelle more, pulire l’area a tutela della collettività”.