MONTESILVANO, POLIZIA LOCALE INDIVIDUA MEZZI RUBATI A SAN SALVO, NEL NAPOLETANO E IN PUGLIA

MONTESILVANO – La polizia locale, guidata dal comandante Nicolino Casale, nei giorni scorsi su segnalazione di alcuni cittadini, ha controllato in via Fortore un autocarro furgonato, modello Fiat Iveco, abbandonato da tempo sulla strada. Il mezzo da riscontri aveva entrambe le targhe appartenenti a una Fiat Punto a sua volta rubata nel giugno 2005 a Ortanova, in provincia di Foggia. Anche il furgone dopo i controlli è risultato rubato a Trecase, in provincia di Napoli con denuncia effettuata ai carabinieri del posto il 10 giugno 2021. Gli agenti della polizia locale hanno perquisito il mezzo, rinvenendo nel cabinato un bauletto di una moto modello KTM con all’interno una carta di circolazione, anche il bauletto è risultato rubato con regolare denuncia risalente all’8 luglio 2021 a San Salvo. Sono in corso le indagini dei carabinieri di Montesilvano per risalire agli autori dei furti. I mezzi sequestrati verranno riconsegnati ai proprietari ed entro 48 ore la municipale dovrà effettuare la comunicazione alla procura. I controlli sono stati guidati dal capitano della polizia locale Nino Carletti.

“La collaborazione con i cittadini, attraverso una segnalazione avvenuta nei giorni scorsi, ci ha permesso di scoprire tre furti riconducibili a un unico mezzo – spiega il capitano Carletti – . E’ sempre molto importante avere un contatto diretto con i residenti per poter garantire la sicurezza e la legalità sul territorio. Le indagini sono al vaglio dei carabinieri di Montesilvano, che faranno di tutto per individuare gli autori dei furti”.