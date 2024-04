MONTESILVANO: PRENDE A PUGNI LA MOGLIE, ARRESTATO 34ENNE

MONTESILVANO – I carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Montesilvano hanno arrestato per maltrattamenti un uomo di 34 anni che ha preso a pugni la moglie: i militari sono intervenuti all’interno del condominio dove abita la coppia, bloccando l’uomo poco dopo l’aggressione; la donna, con il volto tumefatto, è stata accompagnata in ospedale dove le sono stati diagnosticati 21 giorni di prognosi per le lesioni riportate.

Nella ricostruzione della relazione è stato accertato che la donna aveva già subito in passato maltrattamenti da parte del marito: l’uomo è stato quindi arrestato e trattenuto in cella di sicurezza in attesa della convalida del provvedimento così come disposto dal pubblico ministero di turno presso la Procura di Pescara.