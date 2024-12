MONTESILVANO: PRESENTATO UN RICCO CALENDARIO DI EVENTI IN VISTA DELLE FESTE NATALIZIE

MONTESILVANO – Concerti, spettacoli musicali, mercatini, sport ed eventi per bambini, dal Colle al centro cittadino fino al Pala Dean Martin e con le consuete luminarie e addobbi ad illuminare a festa i vari quartieri della città. Anche quest’anno, le festività natalizie a Montesilvano (Pescara) saranno all’insegna del divertimento, del calore e della musica. Questa mattina, il sindaco Ottavio De Martinis insieme all’assessore agli Eventi Corinna Sandias e all’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Alessandro Pompei e ai numerosi rappresentanti delle varie associazioni partecipanti, ha illustrato il ricco cartellone delle manifestazioni natalizie che prenderà il via da venerdì 6 dicembre a Montesilvano Colle, dove l’Università popolare della terza Età ha predisposto una serie di momenti: alle ore 17.00 l’esibizione degli Zampognari del Gruppo Maccabarri di Penne e allo stesso tempo verrà inaugurata una mostra di artigianato artistico in piazza Calabresi.

La mostra di beneficenza, curata dal gruppo parrocchiale Padre Pio – Chiesa di San Michele Arcangelo, è visitabile nelle seguenti date: 5- 6- 7 – 8 -19 – 20 – 21 dicembre. La giornata del 6 dicembre si concluderà alle ore 19.00 con la performances del coro “Montis Silvani” che darà vita ad un concerto di Natale presso la Chiesa di San Michele Arcangelo, intervallato da letture del Vecchio e Nuovo Testamento.

Ad aprire ufficialmente il periodo natalizio, l’accensione dell’albero in viale Abruzzo, preceduta da una processione che alle ore 16 partirà dalla Madonnina di viale Abruzzo angolo via Emilia e procederà fino a piazza Escrivà, dove alle ore 16.30 don Emilio celebrerà la Santa Messa. Un evento che culminerà con un piccolo villaggio di Natale e un simpatico Babbo Natale su di un bellissimo trono, pronto a scattare foto ricordo con tutti i bambini. Viale Abruzzo si trasformerà in un ristorante a cielo aperto con Food e prodotti tipici locali e zucchero filato in omaggio per tutti i bambini, avvolti dalla musica del Coro Gospel Beato Nunzio. Nel mezzo concerti, spettacoli teatrali, tombolate e tanto divertimento. A chiudere la magia delle feste, il classico appuntamento con la Befana, il 6 gennaio a partire dalle ore 16.00 al Pala congressi, cornice di una straordinaria festa per bambini, targata Moloco Animazione e con la partecipazione del gruppo musicale Miwa e dei suoi componenti.

“Anche per questo Natale, Montesilvano vivrà meravigliosi eventi dedicati ai più grandi e ai più piccini – ha affermato il primo cittadino – . Ringrazio gli assessori Corinna Sandias e Alessandro Pompei e tutti i partner che a varo titolo hanno partecipato all’allestimento del cartellone, tutte le associazioni che hanno contribuito, con le loro proposte, a rendere le iniziative di quest’anno più belle e coinvolgenti. In questo cartellone abbiamo pensato, in particolare, ai bambini con laboratori e tombolate a cura dell’Associazione Amare Montesilvano, concerti, spettacoli, serate di musica e intrattenimento, agli amanti della musica con il Gran Galà di Natale che vedrà ospite l’amato Riccardo Fogli, gli sportivi con il Gran Galà dello Sport giunto alla sua terza edizione fino al meraviglioso concerto del Nuovo anno che anche quest’anno vedrà l’orchestra Duchi D’Acquaviva di Atri, il soprano Sara Rossini e il tenore Riccardo Della Sciucca. Ad impreziosire la serata, 7 coppie di ballerini professionisti selezionati da Alessandro Di Donato, Responsabile Nazionale Settore Danze Caraibiche dell’Ente di Promozione C.S.A. Tanti gli ospiti, tante le sorprese. Vi aspettiamo!”.

PROGRAMMA EVENTI: START 6 dicembre: Dalle Ore 17.00 a Montesilvano Colle – Esibizione Zampognari del Gruppo Maccabarri di Penne. In collaborazione con l’Università Popolare della Terza Età Ore 19.00 – Chiesa San Michele Arcangelo Montesilvano Colle, Concerto di Natale Coro “Montis Silvani” con letture del Vecchio e Nuovo Testamento, a cura dell’Università della Terza Età.

Dal 6 dicembre a Montesilvano Colle, Mostra di artigianato artistico in un locale di piazza Calabresi, mercatino di beneficenza a cura del gruppo parrocchiale Padre Pio – Chiesa di San Michela Arcangelo o artistico in un locale di piazza Calabresi. 8 dicembre: in collaborazione con la pro loco “Ville Montesilvanesi”, fa il suo debutto “Benvenuto Natale”, un pomeriggio per accendere le luci del Natale secondo un programma che si svilupperà fino a sera. Si parte alle ore 16 con il ritrovo dei partecipanti presso la Madonnina di viale Abruzzo – angolo via Emilia, a cui seguirà una processione fino a piazza Escrivà. Qui, alle ore 16.30 il parroco don Emilio celebrerà la Santa Messa e alle ore 18 si procederà con la suggestiva accensione dell’albero in viale Abruzzo. Un momento di festa dove non mancherà il Food, (porchetta, arrosticini, vin brulè, castagne, crepes, panini con salsiccia), zucchero filato in omaggio per tutti i bambini e l’intrattenimento musicale del coro Gospel “Beato Nunzio” e la straordinaria presenza di Babbo Natale, pronto a scattare bellissime foto sul suo magnifico trono.

9 – 10 e 11 dicembre – Pala Dean Martin a partire dalle ore 16.30 l’Associazione Amare Montesilvano presenta “La bottega di Babbo Natale” che prevede per i bambini un bellissimo laboratorio creativo, mentre dalle 18.45 alle 19.30 i bimbi potranno cimentarsi con i “Giochi di una volta”. Durante il pomeriggio, riceveranno la visita di Babbo Biker accompagnato dal suo amico Grinch.

Il 18 dicembre per la prima volta, il Pala Dean Martin ospiterà il concerto di fine anno proposto dal Coro dell’Università D’Annunzio di Pescara – Chieti. Il 19 dicembre alle ore 20.30 saliranno sul palco del Palacongressi i ragazzi e i docenti della Scuola civica di Musica e Teatro – Comune di Montesilvano. Tra gli eventi principali, il 21 dicembre c’è il Gran Galà di Natale, protagonista l’Orchestra Dean Martin con Riccardo Fogli, tra le più belle voci italiane, che eseguirà un repertorio di canzoni natalizie e canzoni classiche di repertorio. Il 22 dicembre, ore 21.00 al Pala Dean Martin la compagnia teatrale “Il Canovaccio” porterà in scena la commedia “il Medico dei Pazzi”.

Il 27 dicembre torna per il terzo anno, il Gran Galà dello Sport. Ad aprire l’evento, “Ultrà, un goal contro la violenza”: una partita di calcio che si terrà presso lo stadio comunale di via Ugo Foscolo alle ore 11.00 e che vedrà scendere in campo i ragazzi di Scampia capitanati da don Aniello Manganiello, sfidarsi con la squadra locale Ultra “Pescara nord”. Il secondo momento del Gran Galà dello Sport, la premiazione dei campioni sportivi di Montesilvano che si sono distinti nel 2024, avverrà invece alle ore 21.00, quando sul palco del Pala Dean Martin verranno consegnate le targhe. Tanti i momenti di spettacolo e intrattenimento nel corso della serata: Special Guest della serata il famoso rapper “Il Tre”, la voce della piccola Aurora Di Profio talento di The Voice Kids, la presenza di Rebecca Pecoriello, le performances di Elena Calaudi e Piersante. Il 27 dicembre al Pala Dean Martin, dalle ore 16.00 “Grande tombolata di beneficenza” organizzata dall’Associazione Amare Montesilvano. Il 3 Gennaio – Ore 16.00 – al Pala Dean Martin, la Tombolata di Beneficenza per bambini a cura dell’Associazione “Amare Montesilvano” di Renato Petra. Il 4 gennaio è in programma il Concerto del Nuovo Anno con l’Orchestra Duchi di Acquaviva di Atri, il soprano Sara Rossini e il tenore Riccardo Della Sciucca. Ad impreziosire la serata, la performances di 10 coppie di ballerini professionisti.

6 Gennaio – Ore 16.00 Arriva la Befana al PALA DEAN MARTIN. Animazione targata Moloco con area gonfiabili, mascotte e Nutella Party. Concerto dei Miwa e dei suoi componenti. “In questo cartellone – ha affermato l’assessore allo Sport e alle Politiche giovanili Pompei – tra le numerose offerte, avremo anche momenti per i bambini e altri per i giovani con la terza edizione del Gran Galà dello Sport dove, come di consueto, consegneremo dei riconoscimenti a personaggi del mondo sportivo con la partecipazione di numerosi ospiti. Quest’anno, il Gran Galà si arricchisce di una componente solidale che vedrà la partecipazione dei ragazzi di Scampia, accompagnati da don Aniello Manganiello. Si toccherà il tema della legalità e ci si scambieranno idee, progetti e risate in una bella partita di calcio. Abbiamo quindi tutti gli ingredienti per un programma di eventi natalizi di qualità”.