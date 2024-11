MONTESILVANO PRONTA FESTEGGIARE I 25 ANNI DEL FILM “LA GUERRA DEGLI ANTO'” GIRATO IN CITTA’

MONTESILVANO – Una targa sul lungomare e un grande evento aperto al pubblico per ricordare il film girato 25 anni fa, a Montesilvano (Pescara) da Riccardo Milani.

Sono queste le iniziative presentate questa mattina nel corso della conferenza stampa che si è svolta nella sala consiliare del Palazzo di città, alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, degli assessori Corinna Sandias e Alessandro Pompei, del consigliere delegato al Pala Dean Martin Adriano Tocco e del critico cinematografico nonché tra i promotori dell’iniziativa, Davide Desiderio.

Uscito nelle sale cinematografiche il 1° ottobre 1999, La Guerra degli Antò è un cult generazionale diretto dal regista Riccardo Milani. Per i suoi 25 anni, l’amministrazione ha organizzato una vera e propria giornata di festa che si terrà sabato 16 novembre.

Programma della Festa degli Antò questi gli step: si parte nel pomeriggio, alle 16.30 con la scopertura di una targa commemorativa posizionata sul lungomare di Montesilvano, più o meno all’altezza di bar Zagabria, attuale Belmò a cui interverrà anche il regista Riccardo Milani. La zona nord della riviera di Montesilvano, infatti, ha fatto da cornice alla storia dei quattro protagonisti del film: la pellicola, tratta dall’omonimo romanzo di Silvia Ballestra, racconta la storia di quattro ragazzi punk di Montesilvano e del loro desiderio di ribellione e di evasione dalla provincia, percepita troppo stretta.

Alle ore 18, all’interno della sala 5 del The Space Cinema di Porto Allegro, si potrà assistere ad un dibattito – intervista con il regista Milani, con gli attori protagonisti del film e con gli studenti del Liceo Marconi di Pescara, dell’Istituto Troiano Delfico di Montesilvano, dell’Istituto Titta-Fermi di Sulmona e dell’Istituto Pescara 8, coinvolti in un progetto sul film di Milani, coordinato dal critico cinematografico Davide Desiderio.

In questa sede, verrà realizzato il primo di una lunga serie di podcast che il critico Davide Desiderio realizzerà sull’Abruzzo. La festa degli Antò si concluderà alle ore 21 con la proiezione del film, sempre alla presenza del regista Milani e di alcuni degli attori del film come Paolo Setta. “Il capolavoro di Riccardo Milani, che ha scelto la nostra amata Montesilvano come set, ha lasciato un segno indelebile nel cuore di molti di noi – ha affermato il sindaco De Martinis. Sabato 16 novembre, vi invito a partecipare a una giornata interamente dedicata alla commemorazione di questa pellicola che ha contribuito a far conoscere la nostra città in tutta Italia. Ci auspichiamo un seguito al film degli anni ‘90 che porti in luce il cambiamento della nostra Montesilvano, non solo dal punto di vista strutturale e demografico, anche dal punto di vista sociologico. Chiederemo a Milano di girare un secondo film tra le nostre vie”.