MONTESILVANO: RAFFICA DI CONTROLLI DEI CARABINIERI CONTRO I FURTI E LO SPACCIO DI DROGA

MONTESILVANO -Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio da parte dei militari della Compagnia di Montesilvano, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere con particolare riguardo a quelli predatori e di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare nella tarda serata del 25.11.2022 numerose sono state le pattuglie dell’Arma di Montesilvano che hanno presidiato il territorio. Le attività, svolte dai militari dell’Aliquota Radiomobile del NOR di Montesilvano e da quelli effettivi ai Comandi Stazione hanno avuto l’obiettivo, nello specifico, di serrare i controlli e reprimere eventuali attività delittuose nel Comune di Montesilvano all’altezza della Via Torrente Piomba e nel Comune di Città Sant’Angelo con particolare attenzione alla zona territoriale di Via Madonna della Pace, estremamente isolata e “vulnerabile” per eventuali tentativi di furti in abitazione.

Il servizio si è articolato attraverso l’esecuzione di mirati posti di controllo nelle predette arterie stradali nel corso dei quali sono stati controllati 51 veicoli, identificate 64 persone, svolte 4 perquisizioni personali e veicolari ed elevate 4 sanzioni al codice della strada sulla scorta delle infrazioni rilevate dai militari operanti. In più sono stati controllati 3 soggetti ristretti in atto alla misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni.

Inoltre un soggetto cl. 2007 durante le fasi del servizio, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di gr. 4.3 di sostanza stupefacente del tipo hashish motivo per il quale veniva segnalato amministrativamente alla competente Autorità Prefettizia.

Un’altra persona invece cl. 2001, a seguito di un controllo, è stata sorpresa alla guida di un motociclo provento di furto denunciato in data 27.07.2022 presso il Comando Stazione CC di Pescara Scalo. Il soggetto, terminati gli accertamenti di rito, è stato deferito in stato di libertà per ricettazione, mentre il mezzo, veniva restituito al legittimo proprietario.