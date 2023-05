MONTESILVANO: RIATTIVATO L’ASCENSORE ALLA STAZIONE DOPO LA PROTESTA DI “CARROZZINE DETERMINATE”

MONTESILVANO – “Come per magia anche questa volta così come a marzo dopo la denuncia dell’associazione Carrozzine Determinate l’ascensore della stazione di Montesilvano è stato riparato. Riparazione in tempi record. Stranamente non è stato più necessario aspettare il 9 giugno. Come associazione non possiamo che essere soddisfatti dell’azione di pungolo continuo per garantire il diritto alla mobilità di tutti i cittadini con disabilità, ma dall’altro ci rendiamo conto che il ripetersi delle stesse situazioni sfiora quasi il ridicolo”. Questo il commento dopo la buona notizia.

“È sufficiente una denuncia pubblica per far arrivare pezzi di riparazione dapprima impossibili da reperire. Non può essere più tollerabile che le persone con disabilità debbano essere prese in braccio per salire e scendere dai binari. Questa situazione deve finire! Rfi deve garantire il servizio, munirsi di un sistema di monitoraggio, manutenzione costante e di interventi urgenti per le riparazioni degli ascensori e smettere di prendere in giro i propri utenti con disabilità. I guasti agli ascensori vanno riparati immediatamente perché le persone con disabilità vivono, lavorano, viaggiano, studiano e non possono far dipendere la loro vita dai capricci di una gestione noncurante dei loro diritti. Come associazione Carrozzine Determinate continueremo a vigilare e lavoreremo per far comprendere che l’accessibilità universale è ormai un diritto umano imprescindibile”.

