MONTESILVANO: RICORDATA NORMA COSSETTO MARTIRE ISTRIANA, “UN FIORE PER LA MEMORIA”

MONTESILVANO – In occasione dell’ 81° anniversario della tragica scomparsa di Norma Cossetto tra il 4 e il 5 ottobre del 1943, l’amministrazione comunale di Montesilvano (Pescara) ha reso omaggio alla giovane martire istriana. Con una solenne cerimonia tenutasi nel giardino a lei dedicato in via Aldo Moro, il sindaco Ottavio De Martinis, insieme all’assessore Corinna Sandias, al consigliere comunale Marco Forconi e alla presidente Donatella Bracali e ai soci dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, ha deposto un mazzo di fiori in segno di rispetto e commozione. “Norma Cossetto rappresenta un simbolo di coraggio e di sacrificio per la nostra Patria” – ha dichiarato il sindaco De Martinis. “Il suo ricordo ci fa comprendere l’importanza di tramandare alle nuove generazioni la storia e di non dimenticare le atrocità del passato”.

Il giardino intitolato a Norma Cossetto vuole essere un luogo di memoria per tutti coloro che hanno vissuto quei tragici eventi. La commemorazione è stata un momento di riflessione e di unità, volto a mantenere viva la memoria delle vittime delle foibe e a sottolineare l’importanza di promuovere la cultura del dialogo e della pace.