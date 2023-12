MONTESILVANO: RIQUALIFICAZIONE 13 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI E LAVORI DAVANTI STELLA MARIS

MONTESILVANO – Un progetto di ammodernamento della zona riservata al passeggio sulla riviera, con la realizzazione di un’ulteriore illuminazione degli attraversamenti pedonali, già iniziata nei giorni scorsi, per proseguire i lavori con l’abbattimento delle barriere architettoniche nel tratto in cui è previsto l’intervento.

Da gennaio 2024, infatti, a Montesilvano (Pescara), insieme ai lavori per la realizzazione del boulevard nella zona Grandi Alberghi, l’amministrazione comunale procederà alla riqualificazione di 13 attraversamenti pedonali intelligenti, nel tratto compreso tra il sottopasso di via Aldo Moro e la zona antistante Stella Maris.

Tramite dei tecnici incaricati il Comune di Montesilvano attuerà, come ha spiegato il consigliere delegato alle Opere pubbliche Valter Cozzi: “Davanti l’ex colonia Stella Maris il sindaco Ottavio De Martinis ha in serbo alcune idee progettuali per rendere più fruibile anche lo spazio di competenza dell’Università d’Annunzio, che a breve dovrebbe iniziare la riqualificazione dell’aeroplanino. L’idea è quella di eliminare la recinzione arrugginita e il muretto per dare vita ad un ambiente più aperto, a contatto con il mare, che prevede la realizzazione di una balconata sulla spiaggia e il rialzo della sede stradale, per dare omogeneità all’area fino a via Trentino. Anche alla curva di Largo Venezuela è previsto un rialzo della sede stradale con la realizzazione della pista ciclabile che verrà fatta girare accanto e dietro al Pala Dean Martin fino al Ponte Delli Castelli, per ricongiungersi con quel tratto di ciclabile di Silvi, realizzato dalla Provincia di Pescara”.

L’assessore ai Lavori pubblici Lino Ruggero entra nel dettaglio dell’opera: “La zona dei Grandi Alberghi, compreso il tratto dal sottopasso via Aldo Moro, subirà comunque un’ammodernamento con una serie di lavori che renderanno più godibile l’area. La riqualificazione del passeggio da gennaio consentirà un percorso più accessibile anche per le persone disabili, studiato anche attraverso il nuovo Peba, presentato dal consigliere delegato alla Disabilità, Giuseppe Manganiello. Già con l’illuminazione degli attraversamenti pedonali abbiamo messo in sicurezza un’arteria, in cui si sono registrati degli incidenti ai danni di pedoni. Il costo dell’opera, grazie ad un finanziamento regionale, che la nostra amministrazione è riuscita a intercettare si aggira intorno ai 1,5 milioni di euro tra opere e progettazione esecutiva. Un intervento strategico che darà un volto nuovo a tutta la riviera”.

I progettisti incaricati per l’intervento sono gli architetti Martina Di Nardo Di Maio, Luca De Luca, Michele Rullo, l’ingegnere Carlo Saggese, il geologo Domenico Pellicciotta, il Rup architetto Laura Antosa.