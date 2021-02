MONTESILVANO, RIQUALIFICAZIONE  PARCO GUY MOLL: NUOVI GIOCHI E SISTEMAZIONE DEL MONUMENTO CADUTI”

MONTESILVANO – L’amministrazione comunale prosegue la riqualificazione dei parchi cittadini e delle aree verdi con l’inserimento di nuovi spazi ludici a norma e molto più attrattivi, rispetto a quelli esistenti, per i bambini di ogni età. Il sindaco Ottavio De Martinis e alcuni consiglieri comunali hanno effettuato un sopralluogo al Parco Guy Moll, in questo momento oggetto di restyling da parte degli uffici comunali.

“L’intervento di riqualificazione del Parco Guy Moll – spiega il sindaco Ottavio De Martinis – rientra nel piano di interventi strategici, che la nostra amministrazione comunale sta attuando ai fini della valorizzazione delle aree verdi in città. Al vaglio del dirigente comunale Marco Scorrano e degli uffici tecnici del Verde pubblico ci sono alcuni nuovi progetti, che regaleranno ai nostri bambini degli spazi più belli e più fruibili. Ho svolto un sopralluogo al parco Guy Moll di Villa Carmine con i consiglieri comunali Feliciano D’Ignazio e Alice Amicone per verificare sia lo stato dei luoghi e per programmare le attività relative alla loro riqualificazione. Questo parco rappresenta un’area attrattiva molto forte per le famiglie, per i bambini e per le persone di tutte le età. Un luogo in cui incontrarsi, passeggiare e condividere dei momenti ludici, inoltre ci sono alcuni spazi dedicati alla memoria come il monumento alle vittime delle foibe e un altro dedicato ai caduti del mare. Quest’ultimo, dopo alcune azioni vandaliche, verrà rimesso a nuovo, con il restauro del delfino imbrattato e la sistemazione della pavimentazione con delle nuove pietre. Nel corso di alcune verifiche abbiamo ravvisato altre migliorie da apportare e soprattutto abbiamo installato due nuove altalene per i più piccoli con un tappeto antitrauma. E’ in corso anche la potatura degli alberi all’interno del parco e la manutenzione delle siepi”.

