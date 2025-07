MONTESILVANO: SALVATA DONNA IN SPIAGGIA COLPITA DA ARRESTO CARDIACO

MONTESILVANO – È stata salvata per un soffio la donna colpita da arresto cardiaco questa mattina nelle acque antistanti lo stabilimento balneare Saturnia, a Montesilvano. A scongiurare il peggio sono stati due assistenti bagnanti, Francesco Saccomandi e Lorenzo Teccarelli, il cui intervento rapido e coordinato ha fatto la differenza tra la vita e la morte.

L’allarme è scattato alle 10:40 circa, quando Saccomandi ha notato una bagnante immobile con la testa immersa, nei pressi del cosiddetto “palo delle acque sicure”. Capendo immediatamente la gravità della situazione, si è tuffato e ha soccorso la donna con l’aiuto di due presenti.

Nel frattempo, il collega Lorenzo Teccarelli, in servizio presso lo stabilimento Il Brigantino adiacente, ha allertato la centrale operativa Lifeguard e il 118 che ha raggiunto la postazione per dare supporto. In spiaggia erano presenti anche due infermiere e un medico, che hanno confermato l’arresto cardiaco e coadiuvato le manovre di rianimazione.

Saccomandi e Teccarelli, insieme al personale sanitario presente, hanno avviato il massaggio cardiaco. L’ambulanza è arrivata proseguendo le cure con la somministrazione di ossigeno e farmaci.