“MONTESILVANO SCEGLIE OTTAVIO DE MARTINIS SINDACO”: PRESENTATI I 24 CANDIDATI DELLA LISTA

MONTESILVANO – Presentata questa mattina, all’interno del comitato elettorale di via Vestina, la lista civica del centrodestra “Montesilvano Sceglie Ottavio De Martinis Sindaco”, composta da 24 persone, di cui 10 donne, tutti operanti in vari settori della città.

È stato proprio il candidato a sindaco Ottavio De Martinis a presentare ogni componente della sua lista civica, l’unica della coalizione di centrodestra: “Uomini e donne capaci che sono certo mi aiuteranno nel governo dei prossimi tre anni – ha spiegato il candidato sindaco Ottavio De Martinis – , durante i quali continuare insieme il percorso iniziato. E’ sotto gli occhi di tutti il cambiamento di Montesilvano, diventata una città dinamica, attrattiva dal punto di vista turistico e apprezzata non solo dai nostri cittadini, ma anche dai tanti turisti che negli ultimi anni l’hanno visitata non solo in estate ma nel corso di tutto l’anno. Sono felice di poter contare su persone di grande valore umano e professionale. Ciascuno di loro rappresenta un qualcosa di importante per me e per Montesilvano”.

A coordinare la lista l’imprenditrice Angelica Bianco e Daniela Renisi, assessore al Turismo uscente, che ha deciso di non candidarsi alle comunali.

Questi i nomi dei candidati:

Adriano Tocco, direttore d’albergo, consigliere comunale uscente, nei cinque anni di amministrazione targata De Martinis è stato presidente della commissione Turismo con delega al Pala Dean Martin;

Giuseppe Manganiello, odontotecnico, consigliere comunale uscente con delega alla Disabilità e al Benessere del Mondo Animale, ha contribuito alla realizzazione del Peba (Piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche) e alla realizzazione di due Spiagge Accessibili “Mare senza Barriere” insieme all’Ufficio Disabili;

Danilo Palumbo, appartenente alla polizia penitenziaria, consigliere comunale uscente, si è occupato della valorizzazione del borgo di Montesilvano Colle, portando avanti le istanze dei residenti del Colle;

Corinna Sandias, docente, candidata alle scorse elezioni regionali, ha avuto esperienze in varie segreterie politiche;

Paola Sardella, funzionaria INPS in pensione, è presidente della commissione Pari opportunità del Comune di Montesilvano, è stata presidente dell’Azienda Speciale e consigliera comunale;

Vanessa Tiberi, imprenditrice del settore turistico, titolare di una nota agenzia di Montesilvano, lavora da anni per la valorizzazione il settore;

Alberta Volpe, psicologa e psicoterapeuta, ha lavorato nel centro Alzheimer dell’Ospedale di Pescara, ha fatto parte di associazioni di volontariato e attualmente è una food blogger dedita alla promozione della cucina del territorio abruzzese;

Patrizia Perilli, docente di Scienza degli Alimenti presso l’istituto Alberghiero “Zoli” di Silvi Marina, Tecnologo alimentare con dottorato di ricerca in Scienze degli Alimenti, iscritta all’ordine dei Tecnologi Alimentari della Regione Abruzzo;

Simona Capozucco, docente di Canto Moderno e Coordinatrice del Dipartimento di Musica Moderna della Scuola Civica di Musica e Teatro di Montesilvano e in altre strutture scolastico-musicali dell’hinterland pescarese. Capozucco è musicista, cantante, arrangiatrice e compositrice con esperienza nell’area culturale ed artistica ultra ventennale, impegnata anche con collaborazioni teatrali e in tour con artisti internazionali;

Luca Ametta, imprenditore ed educatore sportivo, conosciuto a Montesilvano nell’ambito giovanile, per le sue capacità relazionali e tecniche, da sempre impegnato nell’associazionismo per lo sviluppo e il benessere dell’ambiente, candidato anche nelle scorse comunali;

Valerio Casmiri, impiegato, giovane talentuoso nel campo dell’informatica, ha creato un’app utilizzata dai balneatori per regolamentare l’ingresso nelle spiagge;

Danilo Florindi, dipendente, conosciuto soprattutto nel quartiere di Villa Carmine, è dirigente sportivo della squadra cittadina Pro Montesilvano ed è alla prima esperienza politica;

Anna Maria Gagliardi, consulente del lavoro, ha fatto parte del Cda della Scuola civica di Musica durante l’amministrazione del sindaco Cordoma, candidata più volte in passato;

Gian Luca Leonelli, infermiere, impegnato nella Croce Rossa Italiana, ha partecipato a numerose missioni umanitarie all’estero tra cui la Missione Antica Babilonia in Iraq dal 2004 al 2006, inoltre, ha ricevuto numerosi riconoscimenti nella sua carriera, di recente anche per il servizio prestato durante la pandemia;

Maurizio Di Francesco, agente di commercio, opera nel settore dell’associazionismo, si occupa delle categorie più deboli;

Marianna Olivieri, impiegata nel settore alimentare, ha lavorato nell’ambito dell’alimentazione per le persone con celiachia, è referente provinciale di un’associazione che si occupa dei disturbi della fibromialgia;

Massimo Salvatore, dirigente in un’azienda di forniture elettriche, già consigliere comunale durante il mandato di Cordoma insieme al sindaco De Martinis e al consigliere Adriano Tocco;

Costanzo Pastore detto Costanzo, poliziotto in pensione, grazie alle sue qualità umane è stato molto apprezzato nell’ambito lavorativo e in quello del sindacato;

Francesco Tozzo detto Franco, ingegnere, di origine calabrese, da numerosi anni vive a Montesilvano, anche lui alla prima esperienza alle elezioni comunali;

Fabrizio Treccia, architetto, ha avuto una breve esperienza all’interno del consiglio comunale, negli anni ha mostrato da sempre una spiccata passione per la politica, da sempre vicino al mondo del calcio e dell’associazionismo;

Antonio Giannetti, dentista, componente dell’Associazione nazionale dentisti Pescara, è stato sempre vicino al mondo politico di Montesilvano e ha fatto parte del Cda del Considan;

Milva Monticelli, imprenditrice nel settore dei trasporti turistici, molto attiva nell’ambito sociale e sportivo, come Gruppo Bersaglieri Corsa di Montesilvano, è stata tra le organizzatrici della manifestazione di mezza maratona che si è disputata per diversi anni in città;

Claide Onesti, nato a Montesilvano, rappresentante di gioielli, molto conosciuto soprattutto nel quartiere di Villa Carmine dove vive, è alla prima esperienza politica;

Antonella Sammarco, architetto, impegnata in numerosi settori, alla prima esperienza politica.