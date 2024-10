MONTESILVANO: SCUOLE DELL’INFANZIA E PRIMARIE SENZ’ACQUA, ESPLODE LA RABBIA DEI GENITORI

MONTESILVANO – Studenti della scuola dell’infanzia e della primaria senz’acqua potabile a causa dell’emergenza idrica. Succede a Montesilvano, in alcuni plessi dell’Istituto comprensivo “Troiano Delfico”.

A denunciarlo è un gruppo di genitori che, definendosi “indignato”, chiede all’Aca e al Comune di fare “pubblicamente chiarezza su quanto sta accadendo” e di prendere “provvedimenti immediati al fine di gestire la problematica in modo definitivo, considerate le condizioni igieniche precarie e preoccupanti determinate dalla mancanza d’acqua”.

“Circa 700 alunni, durante le ore scolastiche – spiegano i genitori – non hanno acqua per i servizi igienici. Con la riduzione idrica in atto, le cisterne autoclavi della scuola non sono sufficienti per il fabbisogno di tutti gli utenti che popolano gli edifici scolastici (studenti, docenti e personale Ata); né l’Aca né il Comune di Montesilvano, ad oggi, hanno provveduto. Gli edifici interessati ospitano classi della scuola dell’infanzia e primaria e, quindi, bambini piccoli. Pertanto, la mancanza d’acqua determina una gestione molto problematica degli stessi”.

“Da oggi – proseguono – per le sezioni che effettuano l’orario prolungato si attiva il servizio mensa: gli studenti saranno a scuola per l’intero orario previsto, cioè otto ore, senza acqua. I genitori, indignati per quanto sta accadendo – conclude il gruppo – chiedono l’Aca e il Comune di Montesilvano facciano pubblicamente chiarezza”.

“Ieri sera – dice all’ANSA il vicesindaco e assessore alla Pubblica istruzione, Paolo Cilli – ho subito contattato l’Aca, che ha fatto delle manovre per aumentare la portata verso le scuole. Stamattina i tecnici hanno fatto anche un sopralluogo e si stanno attivando per inviare delle cisterne. Il Comune sta seguendo con attenzione questa situazione”.