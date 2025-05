MONTESILVANO SEMPRE PIU’ CAPITALE DEGLI SCACCHI: IN CORSO TROFEO SCOLASTICO POI IL MONDIALE “YOUTH”

MONTESILVANO – Da ieri, domenica 11 maggio, il Pala Dean Martin di Montesilvano (Pescara) è nuovamente epicentro del mondo degli scacchi, ospitando il Trofeo Scacchi Scuola, un evento che animerà la città fino al 14 maggio. Il torneo di quest’anno ha registrato un record di partecipazione con ben 357 squadre provenienti da tutta Italia, coinvolgendo studenti di ogni ordine e grado, dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado.

Questo straordinario afflusso di giovani talenti scacchistici testimonia la significativa crescita della disciplina nel panorama scolastico italiano, un successo alimentato anche dal progetto “Scacchi a Scuola”. L’iniziativa si conferma un efficace strumento educativo per lo sviluppo delle capacità analitiche e decisionali, rafforzando al contempo la valenza sportiva e culturale del gioco.

L’assessore allo sport Alessandro Pompei ha sottolineato con entusiasmo: “Il Trofeo Scacchi Scuola non solo sarà una vetrina per le giovani promesse degli scacchi italiani, ma rappresenterà anche un volano importante per l’economia locale, con oltre 20.000 presenze stimate sul territorio. Questo evento si inserisce nel solco del successo del campionato mondiale di scacchi che abbiamo ospitato lo scorso novembre, confermando il profondo legame tra Montesilvano e questo nobile gioco.”

L’organizzatore Roberto Mogranzini ha aggiunto: “L’impegno di Montesilvano nell’accogliere eventi scacchistici di tale portata evidenzia la crescente importanza che gli scacchi stanno acquisendo a livello sportivo e turistico, consolidando la posizione della città come punto di riferimento nazionale e internazionale. Proprio per questo motivo, la Federazione Scacchistica Italiana ha conferito lo scorso febbraio al Comune di Montesilvano il prestigioso riconoscimento di “Città degli Scacchi”.”

Il consigliere comunale delegato al Pala Dean Martin, Adriano Tocco, ha poi annunciato con orgoglio: “Montesilvano si prepara ad essere nuovamente protagonista sulla scena internazionale ospitando il Campionato Mondiale Youth 2026, dedicato ai ragazzi dai 14 ai 18 anni, previsto per giugno del prossimo anno. Questo evento porterà oltre 3.500 persone in città per un periodo di 13 giorni, generando un impatto stimato di oltre 35.000 presenze. Come delegato al Pala Dean Martin, è un onore ospitare eventi di tale prestigio che danno lustro alla nostra comunità. Rinnoviamo con convinzione la nostra dedizione agli scacchi, consacrando la vocazione di Montesilvano per questo affascinante sport, soprattutto dopo il riconoscimento ufficiale da parte della federazione. Montesilvano si conferma una location ideale per grandi eventi mondiali, frutto di una lungimirante scommessa e del costante impegno dell’amministrazione comunale.”

L’organizzazione del Trofeo Scacchi Scuola è stata affidata ancora una volta dalla Federazione Scacchistica Italiana all’esperienza de Le Due Torri di Bologna, con la preziosa collaborazione di Unichess.