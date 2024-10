MONTESILVANO SEMPRE PIU’ GREEN: SIGLATO ACCORDO CON “PLASTIC FREE”

MONTESILVANO – Un importante passo avanti verso una Montesilvano (Pescara) sempre più sostenibile. Il sindaco Ottavio De Martinis ha firmato lo scorso venerdì, un protocollo d’intesa con l’associazione Plastic Free, sancendo una collaborazione quinquennale per la tutela dell’ambiente e la riduzione dell’inquinamento da plastica.

Grazie a questo accordo, l’amministrazione comunale s’impegna a supportare e promuovere le iniziative organizzate da Plastic Free, con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, in particolare i più giovani, sull’importanza della raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti plastici.

“Siamo molto soddisfatti di questo accordo” – ha commentato il sindaco De Martinis – “La tutela dell’ambiente è una priorità per la nostra amministrazione. Con Plastic Free al nostro fianco, siamo sicuri di raggiungere risultati importanti per il bene della nostra comunità e delle future generazioni. Insieme lavoreremo per rendere la nostra città un esempio di sostenibilità, coinvolgendo scuole, associazioni e cittadini in numerose attività di pulizia e sensibilizzazione”.