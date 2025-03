MONTESILVANO SI CANDIDA A OSPITARE LA PRESTIGIOSA RASSEGNA MUSICALE “JAZZ INN”

MONTESILVANO – Il comune di Montesilvano Pescara) è tra i 59 territori italiani che hanno presentato la propria candidatura per ospitare la nona edizione di Jazz’inn, l’evento itinerante dedicato all’innovazione e alla contaminazione culturale. La nostra città, con la sua posizione strategica e il suo dinamismo, si propone come sede ideale per questo importante appuntamento.

Jazz’inn non è un semplice evento, ma un vero e proprio laboratorio a cielo aperto dove l’innovazione incontra i territori, generando contaminazioni culturali e imprenditoriali. L’obiettivo è promuovere un modello di sviluppo sostenibile, la rigenerazione urbana e la valorizzazione delle identità territoriali attraverso tavoli di open innovation e momenti di confronto.

“La candidatura di Montesilvano a Jazz’inn 2025 rappresenta un’opportunità unica per la nostra città” – afferma il sindaco De Martinis. “Jazz’inn porterà a Montesilvano un flusso di innovatori, imprenditori e artisti, offrendo alla città una vetrina nazionale e internazionale. L’evento sarà un’occasione per la città di confrontarsi con le ultime tendenze in tema di innovazione e sviluppo sostenibile, stimolando la nascita di nuove idee e progetti”.

“Jazz’inn attirerà a Montesilvano un pubblico qualificato – ha affermato l’assessore agli Eventi Corinna Sandias – contribuendo a rafforzare l’immagine della città come destinazione turistica attrattiva. Montesilvano si presenta come un territorio pronto ad accogliere l’innovazione, con una comunità locale motivata e un’amministrazione comunale impegnata a sostenere lo sviluppo della città. Speriamo di essere scelti”.

La commissione di selezione di Jazz’inn valuterà le candidature in tre fasi, tenendo conto delle potenzialità e dell’impegno delle comunità locali. La città che sarà scelta dovrà dimostrare di saper accogliere l’ecosistema di Jazz’inn, offrendo spazi e disponibilità per la co-creazione e il networking.