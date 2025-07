MONTESILVANO: SI INAUGURA IL MONUMENTO AI DONATORI DI SANGUE SU INIZIATIVA DELL’AVIS

MONTESILVANO – Domani, sabato 19 luglio 2025, alle ore 18.30, in Piazza Marconi a Montesilvano (Pescara), si terrà la cerimonia di inaugurazione del Monumento al Donatore di Sangue, un’opera dedicata a chi, con generosità, contribuisce ogni giorno a salvare vite umane.

Il monumento nasce su iniziativa dell’Avis Montesilvano, diretta da Roberto Chiavaroli ed è stato realizzato con il sostegno finanziario dell’amministrazione comunale, in occasione del cinquantennale dell’associazione, fondata nel 1974 e con il significativo contributo del Rup (Responsabile Unico Procedimento) per il Comune, il geometra Fabrizio Conte. L’opera porta la firma dello scultore Luigi Rocco D’Alimonte: scolpita in marmo bianco di Carrara, si distingue per le sue nove gocce aperte, simbolo eloquente del gesto di donazione e della solidarietà. Alla cerimonia saranno presenti autorità locali, tra cui il Sindaco, insieme ai cittadini e alle rappresentanze associative. Spicca la partecipazione di due storici fondatori dell’Avis Montesilvano, Aldo Pinciotti e Marisa Perini, protagonisti della nascita dell’organizzazione mezzo secolo fa.

Il Presidente dell’Avis di Montesilvano, Roberto Chiavaroli, ha colto l’occasione per ribadire il valore del dono: “Donare il sangue è un gesto semplice e indolore, capace di salvare tantissime vite”.

L’evento rappresenta non solo un tributo ai donatori, ma anche un invito alla comunità a continuare a sostenere l’importanza della cultura del dono.

