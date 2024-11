MONTESILVANO: SINDACATO GIORNALISTI, “INACCETTABILE ATTACCO DEL SINDACO DE MARTINIS A COLLEGHI”

MONTESILVANO – “Il Sindacato dei giornalisti abruzzesi considera inaccettabili i giudizi espressi, in una sede istituzionale quale è quella del Consiglio comunale, dal sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis“.

È quanto si legge in una nota del sindacato in merito alle dichiarazioni del sindaco De Martinis (Qui il link)

“L’attacco alla professionalità di tutti quei colleghi che, ogni giorno, raccontano il territorio, testimonia un’ostilità preconcetta nei confronti di tutti coloro che non si allineano al pensiero di chi amministra. E’ grave che il sindaco di una delle principali città d’Abruzzo consideri le ricostruzioni dei cronisti come ‘stupidi articoli’ e ‘chiacchiericcio da bar lontano dalle logiche dell’informazione’ soltanto perché danno voce ai cittadini, riportando fatti e polemiche così come si sono verificati”.

“Ringraziamo la consigliera comunale Manuela Natale per la solidarietà che ha voluto esprimere alla categoria; al sindaco ricordiamo che non può permettersi in alcun modo di mettere in discussione l’integrità di professionisti che, con il loro impegno quotidiano su carta stampata, radio, televisione e web, garantiscono ad ogni cittadino il diritto di essere informato”, conclude il sindacato.