MONTESILVANO, SINDACO DE MARTINIS CONSEGNA GLI ATTESTATI A 70 NONNI TECNOLOGICI

MONTESILVANO – Il sindaco Ottavio De Martinis, nella Sala del Mare del Pala Dean Martin, ha consegnato un attestato di partecipazione ai 70 pensionati montesilvanesi che, dallo scorso ottobre, hanno frequentato il corso gratuito “Nonni tecnologici”, tenuto da Mario Bisceglie, dell’associazione culturale “Mondo tecnologico”.

L’iniziativa, voluta dal sindaco Ottavio De Martinis, è stata molto sentita da tutta la cittadinanza tanto che è stato necessario creare un secondo turno di lezioni per contenere le numerose iscrizioni arrivate agli uffici comunali. Durante gli 8 appuntamenti sono stati affrontati molti argomenti come l’utilizzo dello smartphone, il mondo di internet, i social network, la posta elettronica con la creazione di una mail personale, la messaggistica e anche la creazione e l’uso della pec. Il sindaco ha scritto personalmente i nomi di ogni partecipante sui “diplomini”, consegnandoli a ciascuno di loro con la promessa di un secondo ciclo di lezioni.

“I nonni erano molto emozionati e alcuni di loro hanno detto di sentirsi come al diploma delle elementari – ha dichiarato il sindaco De Martinis – . L’iniziativa ha riscosso molto successo e, quando alla fine della cerimonia, mi hanno consegnato una sottoscrizione, con la richiesta di una prosecuzione del percorso finalizzata alla pratica di quanto imparato finora, non ho fatto altro che garantire il proseguimento di un secondo ciclo di lezioni. Un ringraziamento al maestro Mario Bisceglie, che con pazienza e con grande empatia ha saputo insegnare ai nonnini il mondo del digitale”

“Con un linguaggio spiegato in maniera semplice ho avvicinato gli allievi alle nuove tecnologie – ha detto l’esperto insegnante Mario Bisceglie – . Durante le otto lezioni gli over sessanta montesilvanesi sono stati attenti, hanno preso appunti, partecipando con assiduità a tutte le lezioni. Si sono formati così due bellissimi gruppi affiatati e con tanta voglia di imparare. Ci vuole tanto poco per non far sentire gli anziani emarginati da questa società che fonda tutto su internet e grazie alla sensibilità di questa amministrazione abbiamo abbattuto questa barriera”.

Questi i nonni che hanno preso parte al corso: Francesco Arato, Fernando Bellaco, Luciana Blasioli, Maria Catarinacci, Adriana Celidonio, Franca Cellinese, Teresa Colella, Lucio Consorte, Luigi Costantini, Michele Cristino, Romano D’Anselmo, Silvana Di Berardino, Maria Rita Di Clemente, Gilda Di Giosia, Francesca Di Matteo, Nicola Di Memmo, Assunta Fantone, Mauro Sandro Frattone, Annarita Giansante, Imperia Gianvincenzo, Rita Graciotti, Felicia Guidone, Elena Gurau, Emilia Leonetti, Marisa Lucente, Andrea Monaco, Ivano Palma, Carmine Preziuso, Antonina Primiano, Giovanni Restaneo, Antonella Ruzzi, Marina Salvatorelli, Giovanni Santilli, Loredana Sciarretta, Maria Cesira Sciarretta, Paolo Tina, Giulio Turri, Serafina Visciotti, Silvana Bernucci, Maria Capanna, Elio Cattivera, Floridea Costantini, Carlo Crescenzi, Grazia D’Amico, Sergio D’Antuono, Palmira D’Amico, Carla D’Eustachio, Antonio De Gruttola, Donato De Leonibus, Antonietta Di Blasio, Elena Di Domizio, Gloretta Di Giosia, Pietro Di Lello, Francesco Di Nisio, Bernarda Di Santo, Ezio Dioguardi, Giuseppe Felice, Elisabetta Casbarro, Rita Graciotti, Maria Mazzone, Franca Notarantonio, Maria Pia Notarantonio, Antonio Pagano, Lorenzo Paolini, Silvia Pasquali, Rita Perazzetti, Camilla Piscione, Giovanna Piscione, Maurizio Pomponio, Antonietta Ponte, Ana Mercedes Porras, Liliana Lauria, Anna Renzetti e Laila Viola.