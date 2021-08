MONTESILVANO, SORPRENDE LADRI IN CASA: FRATELLO PROPRIETARIO SPARA CON IL FUCILE E LI METTE IN FUGA

MONTESILVANO- Trovano i ladri in casa, vengono colpiti con lo spray al peperoncino e malmenati, ma il fratello del proprietario dell’abitazione, che vive a pochi metri di distanza, imbraccia un fucile regolarmente detenuto e spara in aria per mettere in fuga i malviventi.

L’episodio è avvenuto attorno alle 23 di ieri a Montesilvano.

Il fratello del padrone di casa, che si è accorto del furto in corso, ha subito allertato i familiari, che sono rientrati. I due ladri hanno quindi spruzzato lo spray al peperoncino sul volto delle tre persone presenti ed hanno iniziato a malmenare il proprietario dell’abitazione, un 65enne. A quel punto il fratello dell’uomo ha preso il fucile ed ha sparato dei colpi in aria. I due malviventi si sono così dati alla fuga a bordo di un’automobile di colore scuro.

Indagano i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, che stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e visionando le immagini delle videocamere di sorveglianza presenti in zona.