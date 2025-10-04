MONTESILVANO: SORPRESO CON OTTO CHILI DI HASCISC NELLA MACCHINA, 34ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI

MONTESILVANO – Nella tarda serata di ieri nel contesto delle operazioni connesse al controllo del territorio, predisposti di concerto con il Comando Provinciale di Pescara e finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio e la persona nonché agli stupefacenti, personale del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montesilvano (Pescara), mentre transitava nel centro cittadino, nei pressi del Comune, precisamente in quella via D’Annunzio ha notato un’auto ferma con a bordo un uomo.

L’ora tarda e la presenza della persona a bordo che sembrava fosse in attesa di qualcuno, ha insospettito l’equipaggio che ha ritemuto opportuno effettuare un controllo. L’accertamento ha dato esito positivo nel senso che il soggetto, un 34enne italiano residente in provincia di Roma, risultava essere stato scarcerato dagli arresti domiciliari poche ore prima e che, senza alcun giustificato motivo, apparentemente si trovasse a Montesilvano.

I militari, inoltre, in quel contesto hanno iniziato a sentire un forte odore di sostanza stupefacente tipo hascisc provenire dall’abitacolo dell’auto e a questo punto siè fatta una perquisizione personale del soggetto e del mezzo.

Le attività intraprese hanno dato esito positivo, poiché all’interno del bagagliaio sono stati rinvenuti ben 8 chili di hascisc suddivisi in 80 panetti da 100 gr. ciascuno che venivano recuperati e sottoposti a sequestro. I “panetti” risultavano essere stati confezionati in tre modi diversi, proprio per distinguere la diversa tipologia di stupefacente smerciata, che avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio oltre settanta mila euro.

Si ritiene che lo stupefacente fosse destinato ad alimentare le piazze di spaccio della Città di Montesilvano e non solo, soprattutto nei fine settimana.

Espletate le formalità di rito, l’uomo, che dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva, è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Pescara, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.