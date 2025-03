MONTESILVANO: SORPRESO IN BICI CON UNA PISTOLA “SOFT AIR” E DROGA, GIOVANE DENUNCIATO

PESCARA – Prosegue costante l’attività di prevenzione posta in essere dai Carabinieri del Comando Provinciale di Pescara. Predisposti specifici servizi perlustrativi a largo raggio al fine di arginare i reati contro la persona ed il patrimonio. Le principali arterie stradali, sia cittadine che periferiche, sono state interessate da posti di controllo alla circolazione stradale.

In particolare a Cepagatti, i militari di quella Stazione in un normale controllo alla circolazione stradale hanno fermato su un 53enne, residente in quel centro, che a seguito di accertamento alcolemico risultava positivo, l’uomo è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Pescara per guida in stato di ebbrezza alcolica e la patente di guida veniva ritirata.

Montesilvano: i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, a seguito di segnalazione al NUE 112 hanno controllato un 21enne che si aggirava per le vie cittadine, in bicicletta con in pugno una pistola, successivamente risultata una pistola da soft air. Lo stesso, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un involucro in cellophane trasparente contenente sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di gr. 0,70. Il giovaneè stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Pescara per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere e segnalato all’Autorità Amministrativa (UTG – Prefettura) per uso personale di droga, come disposto dall’art.75 del Testo Unico Stupefacenti che, fra l’altro, prevede che gli assuntori siano avviati a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze.

Alanno: i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Penne, in un normale controllo alla circolazione stradale fermavano un’autovettura con tre ragazzi 20enni, del posto, trovati in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente del tipo hashish, occultata all’interno dell’autovettura, sotto la leva di stazionamento. I giovani sono stati segnalati all’Autorità Amministrativa (UTG – Prefettura) per uso personale di droga come disposto dall’art.75 del Testo Unico Stupefacenti che, fra l’altro, prevede che gli assuntori siano avviati a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze.

I controlli, che si innestano nell’ambito delle più ampie direttive impartite dal Comandante Provinciale di Pescara, Col. Stefano Ranalletta, continueranno anche nei prossimi giorni.