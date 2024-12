MONTESILVANO: “STIA ZITTA” A DONNE IN CONSIGLIO, PROTESTA DI AVS, “PATRIARCATO”

MONTESILVANO – “Sono inaccettabili espressioni come ‘Stia zitta’: quello che è andato in scena nel Consiglio Comunale a Montesilvano, da parte di un esponente della maggioranza nei riguardi di una consigliera di opposizione, è espressione di un atteggiamento patriarcale e arrogante che non può trovare spazio nelle sedi di rappresentanza democratica”.

Così Emanuele Mancinelli, segretario cittadino di Sinistra Italiana-AVS Montesilvano, esprime una condanna “verso gli atteggiamenti patriarcali emersi nel Consiglio Comunale del 6 dicembre da parte di alcuni esponenti della maggioranza. Tali comportamenti, rivolti agli esponenti dell’opposizione e in particolare alle consigliere donne, rappresentano un livello culturale inaccettabile e un’offesa alla dignità delle istituzioni democratiche”.

“Se questo è il livello culturale medio, l’opposizione ha pienamente ragione a mantenere una posizione dura ed intransigente. Lo facciamo per il bene e la dignità della nostra Montesilvano, perché non abbasseremo mai la testa di fronte a simili atteggiamenti”, dice ancora Emanuele Mancinelli.

Sinistra Italiana-AVS si impegna a sostenere ogni azione volta a garantire il rispetto delle diversità e della dignità di tutte le rappresentanti istituzionali, ribadendo il suo impegno per una Montesilvano equa, inclusiva e rispettosa dei diritti di tutte e tutti”.