MONTESILVANO: SVENTATO SUICIDIO DI UNA 39ENNE SUL PONTE FILOMENA DELLI CASTELLI

PESCARA – Nella tarda serata del 6 gennaio, i Carabinieri della Compagnia di Pescara, grazie al loro tempestivo intervento, hanno salvato una 39enne in procinto di gettarsi dal bordo del ponte “Filomena delli Castelli sul del fiume Saline, al confine tra Montesilvano e Città Sant’Angelo.

Nello specifico, un passante contattava il numero unico d’emergenza “112”, comunicando all’operatore della Centrale Operativa del Comando Provinciale Carabinieri di Pescara, di trovarsi in Montesilvano nei pressi del ponte del fiume “Saline”, e di aver notato, sul bordo della predetta struttura, appoggiata all’esterno del guardrail, una donna vestita di nero con lo sguardo fisso nel vuoto.

Appresa la notizia atteso il grave pericolo in corso per la donna, tempestivamente veniva inviata sul luogo una pattuglia Carabinieri, che una volta giunti sul posto e dando riprova di elevata lucidità e prontezza, riuscivano ad avvicinarsi alla donna e con un gesto repentino, traevano in salvo la vittima, riportandola sulla carreggiata.

Una volta tranquillizzata ed assistita dai militari, la signora si lasciava andare ad un pianto liberatorio e stringendo la mano di uno dei carabinieri intervenuti riferiva “Grazie, mi avete salvato la vita”.

Successivamente, interveniva sul posto personale medico del 118 il quale forniva alla donna le prime cure per poi trasportarla presso l’ospedale Civile di Pescara allo scopo di svolgere ulteriori approfondimenti medici.