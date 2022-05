MONTESILVANO, TRAGICO INCIDENTE SUL LUNGOMARE: MORTO 55ENNE DI SILVI, RITIRATA PATENTE A 22ENNE

MONTESILVANO – Un altro tragico incidente sulle strade abruzzesi: un 55enne residente a Silvi (Teramo) è morto in seguito allo scontro tra un’auto e una moto avvenuto intorno alle 17 di oggi pomeriggio sulla riviera di Montesilvano (Pescara).

L’uomo, in sella alla sua moto, stava percorrendo via Aldo Moro in direzione Nord-Sud, quando si è scontrato con una Fiat Punto, guidata da un 22enne, che percorreva il lungomare in direzione opposta e stava svoltando a sinistra, in via Arno.

Stando a una prima ricostruzione, all’origine dello scontro ci sarebbe una mancata precedenza da parte dell’automobile.

Soccorso, il 55enne è stato trasportato in condizioni gravissime in ospedale, dove poco dopo è morto.

Dei rilievi si sta occupando la Polizia municipale di Montesilvano. I mezzi sono stati sottoposti a sequestro e al giovane è stata ritirata la patente.

Una tragica notizia che arriva dopo l’ncidente mortale di questa mattina nella zona industriale di Atessa (Chieti), tra via Genova e via Italia, in cui ha perso la vita una donna di 57 anni, residente a Civitaluparella. Nell’impatto è rimasta gravemente ferita anche la figlia di 36 anni elitrasportata dal 118 e ricoverata all’ospedale di Pescara.