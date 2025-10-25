MONTESILVANO: VISITE SENOLOGICHE GRATUITE PER LA CAMPAGNA ANTITUMORALE “NASTRO ROSA 2025”

MONTESILVANO – Visite senologiche gratuite domani, domenica 26 ottobre, dalle 9 alle 13, a Montesilvano (Pescara) nell’ambito della Campagna del ‘Nastro Rosa 2025’ organizzata dalla Lilt – Lega Italiana Lotta contro i Tumori-Sezione di Pescara – che per tutto il mese di ottobre consentirà a centinaia di donne di effettuare gratuitamente il proprio screening senologico nelle iniziative che la Lilt svolgerà nelle piazze, all’interno dei Distretti sanitari di Pescara nord e sud, e presso gli ambulatori di Casa Lilt, in via Lo Feudo a Pescara, all’interno della Cittadella della Legalità.

A ospitare gli screening domenica sarà la Sala del Mare del Pala Dean Martin, grazie alla collaborazione stretta con il sindaco Ottavio De Martinis che ha messo a disposizione dell’Associazione i locali della struttura. E domani tutte le donne che parteciperanno riceveranno anche un buono per una prima lezione gratuita di Yoga da svolgere nel MOBE-Centro Yoga Oncologico e benessere integrato di Montesilvano, in virtù di una convenzione sottoscritta con la Lilt”. Lo ha ricordato il Presidente Lilt, il professor Marco Lombardo, Presidente della Lilt Pescara, membro del Coordinamento Lilt Nazionale, ufficializzando l’iniziativa di domenica prossima a Montesilvano.

“La città di Montesilvano e la nostra amministrazione comunale – ha sottolineato il Presidente De Martinis – sostengono la preziosa attività svolta dalla Lilt ed è un onore poter ospitare la Campagna per ricordare alle donne di partecipare agli screening gratuiti che spesso possono essere salvifici, ovviamente non solo nel mese di ottobre, ma tutto l’anno. Per la stessa ragione abbiamo accolto subito la richiesta di patrocinare l’iniziativa e di illuminare di rosa, dal 30 settembre al 31 ottobre, il nostro palazzo comunale, oltre che il Palazzo della Provincia a Pescara, quale simbolo della prevenzione oncologica”.

“La Campagna del Nastro Rosa è sempre l’occasione per snocciolare gli ultimi dati e numeri – ha detto il Presidente Lombardo -: innanzitutto oggi sappiamo che nel prossimo anno almeno 55mila donne si ammaleranno di cancro al seno, una donna su 8, e la patologia coinvolgerà soprattutto le donne tra i 40 e i 50 anni, verso le quali dobbiamo necessariamente curvare la nostra azione, innanzitutto premendo sulla necessità di effettuare esami strumentali radiologici come la mammografia che resta lo strumento diagnostico obbligatorio per individuare un tumore nelle primissime fasi: oggi una donna guarisce al 90 per cento quando la dimensione della neoplasia è inferiore a 1 centimetro. Là dove ci sono problemi di prenotazione delle mammografie, dobbiamo intervenire come Lilt per assicurare a tutte le fasce d’età di accedere all’indagine, cercando di coprire quel decennio, 40-50 anni, che non è coinvolto nelle campagne della Asl. E per tale ragione la Lilt di Pescara ha stipulato dei protocolli d’intesa con alcuni studi radiologici convenzionati che oggi permettono ai nostri associati di effettuare gli esami a prezzi stracciati e in tempi stretti. Per la prevenzione primaria, stiamo potenziando l’attività del ‘Guadagnare Salute con la Lilt’ nelle scuole di ogni ordine e grado, dove, oltre alla formazione degli studenti come ‘operatori della prevenzione’, introdurremo anche le visite di prevenzione dermatologica, e inizieremo con l’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara”.

“Per la prevenzione terziaria, stiamo avviando un progetto con i nostri psico-oncologi per aiutare, chi ha avuto o sta vivendo una patologia tumorale, ad affrontare tutti i problemi connessi, come la depressione e l’ansia. E la Lilt porterà, con i nostri volontari, il progetto VERSO finanziato dal Ministero in ospedale nel reparto Hospice-Cure Palliative. Sempre con i nostri psico-oncologi avvieremo un percorso rivolto a quegli utenti che si sono già ammalati, ma che dopo i 5 anni dalla malattia escono dal periodo di assistenza gratuita della Asl e rischiano di non effettuare più i controlli periodici, per questi pazienti dovremo incrementare la prevenzione di seconde neoplasie o di recidive”. Domani l’équipe medica della Lilt sarà dunque presente al Pala Dean Martin per le visite senologiche dalle 9 alle 13, non occorre la prenotazione, le pazienti verranno sottoposte a visita secondo l’ordine di arrivo, e a tutte si raccomanda di portare con sé l’ultimo esame strumentale effettuato, ovvero ecografia o mammografia”.

“Se l’esame è molto datato, potrebbero approfittare dell’occasione per ripeterlo prima della visita e, in questo caso, possono anche venire in sede Lilt per associarsi e accedere agli studi convenzionati per i costi agevolati. Domani alle donne verrà anche consegnato il buono per accedere al centro MOBE per una prima lezione gratuita di Yoga, per il benessere psicologico e organico per i pazienti con sospetta o patologia oncologica in atto nell’ambito della prevenzione primaria, secondaria e terziaria”.

Infine i cittadini che volessero prenotare la propria visita senologica negli ambulatori Lilt dei distretti sanitari di Pescara nord (ex Baiocchi) e sud (via Rio Sparto) possono invece chiamare o mandare un whatsapp ai numeri 389.4433423 e 338.8666472 o mandare una mail all’indirizzo pescara@lilt.it”.