MONTI DELLA LAGA: AL VIA PROGETTO TURISTICO E BRAND TERRITORIALE “VISITCEPPO”

TERAMO – Un nuovo brand territoriale per valorizzare la destinazione Ceppo e Monti della Laga: è il progetto “VisitCeppo”, promosso dal Comune di Rocca Santa Maria in collaborazione con il Parco Gran Sasso-Monti della Laga, il Consorzio Bim e Asbuc di Rocca Santa Maria.

A presentare l’iniziativa sono intervenuti questa mattina al Bim il sindaco Lino Di Giuseppe e il presidente dell’Ente Parco, Tommaso Navarra.

Il progetto di marketing territoriale prevede sia una campagna tradizionale, con distribuzione di depliant informativi, guide turistiche sulla destinazione e cartellonistica stradale, che promozione su internet e canali social attraverso il portale www.visitceppo.it.

La località del Ceppo, il Comune di Rocca Santa Maria e i suoi dintorni sono presentati nelle loro peculiarità ambientali, culturali, storiche, enogastronomiche attraverso la valorizzazione dei prodotti tipici della Laga quali funghi porcini, castagne, pecorino e genziana, anche con riferimento alle tradizioni culinarie e alle ricette del territorio. Numerose anche le escursioni proposte, a piedi, a cavallo e in mountain bike, alla scoperta della località: “Dal Ceppo a Pizzo di Moscio”, “Dal Ceppo alla Morricana” e “Dal Ceppo al Lago dell’Orso”.

Il portale punta fortemente alla promozione del territorio e delle sue bellezze naturalistiche, come Bosco Martese e le Cascate della Morricana, alla riscoperta storica dei luoghi e delle loro origini, anche attraverso il racconto delle vicende legate al brigantaggio e alla Resistenza. Spazio importante all’interno del portale, inoltre, trovano tutte le strutture ricettive e ristorative presenti a Rocca Santa Maria, al fine di incentivare lo sviluppo economico e turistico del territorio. Il progetto on line, sviluppato dalla Cykel Software, è stato realizzato sia in lingua italiana che in inglese per far conoscere i Monti della Laga ai turisti stranieri. Verranno attivati anche i profili social Facebook e Instagram dedicati “VisitCeppo”.

“Si tratta di un progetto partito da un importante contributo del Parco – spiega il sindaco di Rocca Santa Maria – per il recupero del sentiero della Morricana. Per valorizzare questo percorso nasce il progetto di marketing territoriale “VisitCeppo”, una finestra sul territorio che dà ampio risalto a tutte le attività ricettive e commerciali presenti. L’auspicio è l’implementazione di una sinergia per la promozione di tutto il comprensorio e della sua rete sentieristica di notevole pregio naturalistico”.

“Abbiamo sposato con entusiasmo l’iniziativa del Comune di Rocca Santa Maria – sottolinea il presidente del Parco, Navarra – perché il Parco scommette fortemente sul territorio, sui sindaci che ne sono gli attori principali, e sulle sue vocazioni. Particolarmente promettenti quelle della località Il Ceppo dove è presente il rifugio che sta conoscendo un ottimo riscontro e abbiamo strutturato il cammino di Bosco Martese. Il recupero della sentieristica delle Cascate della Morricana, valorizzata negli itinerari proposti dal portale, in particolare ci riempie di orgoglio”.