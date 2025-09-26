MONTI DELLA LAGA E VALLE CASTELLANA: UNO SCENARIO ALL’INSEGNA DELL’ESCURSIONISMO NEL FINE SETTIMANA

TERAMO – Escursioni in bici, a piedi, a cavallo, trekking.

“Il progetto di investire nella sentieristica sui Monti della Laga e a Valle Castellana, anche grazie al contributo del Gal Gran Sasso Laga e del BIM, sta ponendo questo pezzo di territorio Teramano allla ribalta degli appassionati di escursionistica”, si legge in una nota.

Il 27 e il 28 settembre, sui Monti della Laga, ci si ritrova da tutta Italia per un raduno equestre tra i sentieri, natura e cultura e a Valle Castellana, nel campo sportivo di Prevenisco, si svolgerà il Gran Galà Equestre con spettacoli e stand dedicati: un evento aperto a tutti caratterizzato da numerosi spettacoli.

Per chi invece ama il trekking è in programma una camminata ecologica domenica 28; ci si ritrova alle 8 del mattino a Pascellata per camminare insieme.