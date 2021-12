“MONTICCHIO D’ALTRI TEMPI”, IL 2 GENNAIO PRESENTAZIONE EL LIBRO A CASA ONNA

L’AQUILA – “Monticchio d’altri tempi- Viaggio attraverso gli odori e i sapori che hanno superato l’usura delle stagioni è il titolo del libro scritto da Luigi Ciccone, originario di Monticchio, che verrà presentato presso Casa Onna, Onna (L’Aquila), domenica 2 gennaio 2022 alle ore 16,30.

È la narrazione di un paese immerso in un’atmosfera routinaria e pacata, con particolare attenzione agli attimi di vita vissuta, alle piccole storie di uomini che con la loro abilità contadina hanno contraddistinto il borgo, dove il lavoro dei campi era al centro della vita paesana che si tramandava e si apprendeva.

“È finita l’epoca dell’orologio del campanile che scandiva l’angelus all’alba, i dodici tocchi di mezzogiorno ed i vespri con nitidi rintocchi che segnavano le occupazioni giornaliere: con i rintocchi dell’angelus mattutino ci si trovava già sul posto di lavoro, nella sosta di mezzogiorno si consumava un pasto frugale all’ombra di un melo e con quelli dei vespri si tornava dalla campagna verso casa, dopo una dura giornata di lavoro, rivolgendo lo sguardo con soddisfazione su quanto era stato fatto.

Oggi, tutto questo è inconcepibile, si corre sempre, non ci si ferma mai, la vita è convulsa, affannata, cadenzata in tutti gli avvenimenti della giornata, priva di socialità e di aggregazione e dello scambio delle visite domenicali tra famiglie amiche. È la fase dell’aperitivo e delle discoteche che impegnano intere nottate, è il periodo del telefonino sempre in mano, come simbolo di rinnovamento. Mi auguro che gli episodi di vita vissuta narrati, vengano letti dai giovani, per far sì che apprezzino gli sforzi fatti dai loro antenati nel conquistare il nostro benessere; e dico loro: riappropriatevi del vostro tempo prezioso facendo uso parsimonioso della tecnologia, ma senza trascurare i contatti, i confronti e le relazioni che sono alla base del viver civile”.