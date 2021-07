MONTICCHIO: TANTO CALORE ED ENERGIA NELLA GIORNATA IN RICORDO DI LUCA MORO

MONTICCHIO – Tanto calore ed energia positiva domenica 11 luglio al 1° Memorial Luca Moro, che si è svolto presso il complesso sportivo Area Sport di Monticchio.

Una giornata piena di emozioni, iniziata alle 9 con un torneo di calcio a 8 a cui hanno partecipato 6 squadre di amici ed ex compagni di Luca, conclusosi alle 13.30 con la vittoria degli “Amici di Luca”. Durante la premiazione, a cui ha partecipato anche la famiglia del Capitano, è stata presentata l’Associazione ‘Luca Moro lo Sport per tutti’, che ha la finalità di favorire l’accesso allo sport di bambini e ragazzi che, per condizioni socio-economiche, avrebbero difficoltà a praticarlo. La giornata ha coinvolto anche familiari ed amici dei calciatori che hanno partecipato al torneo, in una sorta di villaggio globale, dove i più piccoli hanno giocato e praticato sport sotto la guida di animatori esperti ed i più grandi hanno avuto libero accesso all’intero complesso sportivo, totalmente dedicato al Memorial grazie alla disponibilità di Danilo Valloni.

La giornata è stata lunga ed intensa ed ha visto l’alternarsi di momenti toccanti e momenti divertenti, in un clima di grande passione, coinvolgimento e generosità di tutti i partecipanti.

Una giornata che ha ben richiamato i valori e i sentimenti dello storico capitano dell’Oratoriana, un uomo di grande spessore e bellezza, che ha reso nello sport e nella vita il meglio dei valori umani. Indimenticabile l’istante in cui la squadra vincitrice del torneo ha alzato al cielo il figlio di Luca, Tommaso, con in mano il trofeo della 1° squadra classificata.