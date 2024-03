MONTORIO: AL PALAZZETTO DELLO SPORT INAUGURAZIONE TARGA IN MEMORIA DI TRE GIOVANI VITTIME DEL SISMA

MONTORIO AL VOMANO – “Il Palasport è un luogo importante di aggregazione e socialità per i nostri ragazzi e per questo abbiamo fortemente voluto che fosse dedicato alla memoria dei tre giovani montoriesi che tanto amavano la vita e lo sport, in particolare Lorenzo, giocatore proprio del Montorio Volley”.

Così il sindaco di Montorio al Vomano (Teramo), Fabio Altitonante, alla vigilia dell’evento che si terrà domani, sabato 23 marzo, dalle ore 15.30, con la cerimonia di intitolazione del Palazzetto dello Sport di Montorio alla memoria di Lorenzo, Federica e Arianna, tre brillanti giovani, che persero la vita nel terribile sisma che colpì L’Aquila e l’Abruzzo nel 2009.

“Insieme alle famiglie, agli amici e alle associazioni sportive di Montorio scopriremo la targa dedicata ai ragazzi, con la nuova denominazione dell’impianto sportivo in Palasport Lorenzo Federica e Arianna”.