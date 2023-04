MONTORIO AL VOMANO: ADDIO AD ANGELO “BORIS” NORI

MONTORIO AL VOMANO – Lutto a Montorio al Vomano (Teramo) per la scomparsa di Angelo Nori, per tutti Boris, morto a 79 anni dopo aver combattuto contro una malattia.

Una figura di riferimento per la città, personaggio che lascia un vuoto incolmabile. Dopo una brillante carriera con l’Enel era in pensione da tempo ma si prodigava in innumerevoli iniziative, non ultima quella relativa agli studi storici del “Forte San Carlo”, ricorda EquoNews.

